Создана гастрономическая карта России

Всем известным и любимым тульским пряникам, таежному меду, вологодскому маслу добавят новых региональных брендов продуктов питания. Минсельхоз завершил прием заявок на конкурс "Вкусы России".

Всего на конкурс представлено более 500 уникальных брендов из 79 регионов страны. Больше всего заявок поступило от молочных продуктов (16% от общего числа). Также популярны традиционные продукты из мяса и мяса птицы, плодоовощная продукция, кондитерские товары и безалкогольные напитки. В конкурсе принимают участие и некоторые забытые бренды.

Смоленские конфекты - как раз один из таких забытых брендов. Залитые сахаром фрукты изготавливаются по рецепту XVIII века. Конфекты поставлялись к столу императрицы Екатерины II, императоров Павла I и Александра I. Смоленское лакомство было широко известно во всем мире. Не так давно рецепт был восстановлен по старым книгам и документам. Сейчас уже производятся яблочные и грушевые конфекты, а также яблочные сласти в мятном и розовом сахаре, персиковые, ананасовые и мятные конфеты.

А плесский лещ горячего копчения со времен Иоанна Грозного считается самым вкусным на Волге. Именно здесь рыба вырастает особенно крупная, коптится по традиционной плесской технологии, на ольхе, с добавлением только соли, перца и лаврового листа, без использования любых других пряностей, а также любых красителей, вкусовых добавок и консерва. На конкурс представлен плесский угол с лещом. Тесто к нему готовится вручную и напоминает по вкусу песочное.

Дагестанский урбеч - натуральная паста из семян или орехов. Относится к суперфудам. Продукт появился приблизительно в XVII веке. Пасту брали в походы горцы - она быстро утоляла голод и придавала сил для дальнейшего пути.

История башкирского сыровяленого казы начинается в 1725 году. Сыровяленая колбаса производится из лошадей травяного откорма, которые пасутся на экологически чистых пастбищах и лугах республики. Деликатесный вкус определяет конина с твердой упругой структурой, которая в то же время приятно тает во рту. Почти черного, темно-бордового цвета с выраженным рубиновым оттенком, хорошо видным на просвет. Изготавливается полностью вручную, без термической обработки и консервации.

Смоленские конфекты - залитые сахаром фрукты - подавались к столу императрицы Екатерины II. Фото: instagram.com / smol_konfekty

Другой необычный башкирский бренд - вяленое филе страуса. В Башкирии страусы - уже свои птицы, здесь пять лет работает предприятие "Великолепный страус". Фермеры организуют для туристов экскурсии по контактному зоопарку, угощают шашлыками, вяленой страусятиной или яичницей из яиц.

А вот история создания бренда "Коломенская улитка" началась только в 2014 году. Раньше этим производством никто не занимался. Для роста улитку дополнительно кормят мукой, травой, кальцием (мелом), кукурузной дробленкой. Получается белковый диетический продукт с легким выраженным вкусом грибов и нотками чеснока, приправленный соусом с умеренной соленостью.

Еще один уникальный продукт - козье мороженое из Марий Эл . В мороженом из козьего молока содержится меньше лактозы, поэтому оно подходит людям с непереносимостью коровьего молока. Такое мороженое богато кальцием, магнием, содержит полезные микроэлементы и высококачественный белок - бета-казеин.

Уже 19 ноября начнется народное голосование, в ходе которого россияне смогут отметить понравившийся им продукт. По итогам конкурса будут определены финалисты в восьми номинациях, которые позволят максимально полно раскрыть потенциал различных брендов - от широко известных в России и способных завоевывать зарубежные рынки до небольших, которые при определенной поддержке могут дать толчок развитию сельских территорий, в том числе стимулировать микропредпринимательство и агротуризм.

Окончательных победителей определит конкурсная комиссия до 20 декабря этого года.

В Башкирии производят вяленое мясо из страусов. Здесь они давно свои птицы. Фото: GettyImages

Номинация на бренд

Еще один рыбный деликатес - олюторская сельдь - "приехал" с Камчатки. Как рассказал президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев, промышленный лов олюторской сельди ведется с 1936 года. Однако из-за резкого колебания численности в середине 70-х годов и до середины 80-х годов промышленный вылов не велся. "Это самая вкусная и жирная представительница своего вида, к тому же она более крупная, чем другие виды сельди. В магазинах можно найти олюторскую сельдь как в засоле, так и холодного копчения", - пояснил Герман Зверев. По его словам, ВАРПЭ предлагает признать наименование "олюторская сельдь" региональным брендом Камчатского края.

Цитата

Оксана Лут, заместитель министра сельского хозяйства:

"Конкурс "Вкусы России" - это первый этап большой программы развития региональных брендов продуктов питания, которая сейчас разрабатывается нашим министерством. Все мы знаем, как богата наша страна гастрономическими традициями, и Минсельхоз видит свою задачу в том, чтобы собрать их воедино и рассказать о них широкой аудитории.

На конкурс представлено более 500 уникальных брендов из 79 регионов страны. Впервые в истории собран такой большой массив данных - по сути, сформирована масштабная карта вкусов России. Уверена, что благодаря этой работе и потребители, и представители ресторанного бизнеса смогут открыть для себя что-то новое.

Дальше в рамках программы продвижения будем работать над повышением узнаваемости российских региональных брендов, чтобы раскрыть их потенциал на внутреннем рынке и за рубежом. В итоге это может придать импульс целому ряду сфер деятельности: фермерству, сельхозкооперации, агротуризму. Позволит создать новые точки роста для развития сельских территорий по всей стране".

Майя Ломидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России:

Ценность для региона - создать бренд, за которым поедут тысячи в поисках нового уникального гастрономического опыта. В то же время, когда региональный бренд оказывается на полках за пределами своего региона, он продвигает само место, являясь инструментом рекламы.