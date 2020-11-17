Создана гастрономическая карта России

Всего на конкурс представлено более 500 уникальных брендов из 79 регионов страны. Больше всего заявок поступило от молочных продуктов (16% от общего числа). Также популярны традиционные продукты из мяса и мяса птицы, плодоовощная продукция, кондитерские товары и безалкогольные напитки. В конкурсе принимают участие и некоторые забытые бренды.
Смоленские конфекты - как раз один из таких забытых брендов. Залитые сахаром фрукты изготавливаются по рецепту XVIII века. Конфекты поставлялись к столу императрицы Екатерины II, императоров Павла I и Александра I. Смоленское лакомство было широко известно во всем мире. Не так давно рецепт был восстановлен по старым книгам и документам. Сейчас уже производятся яблочные и грушевые конфекты, а также яблочные сласти в мятном и розовом сахаре, персиковые, ананасовые и мятные конфеты.
А плесский лещ горячего копчения со времен Иоанна Грозного считается самым вкусным на Волге. Именно здесь рыба вырастает особенно крупная, коптится по традиционной плесской технологии, на ольхе, с добавлением только соли, перца и лаврового листа, без использования любых других пряностей, а также любых красителей, вкусовых добавок и консерва. На конкурс представлен плесский угол с лещом. Тесто к нему готовится вручную и напоминает по вкусу песочное.
Дагестанский урбеч - натуральная паста из семян или орехов. Относится к суперфудам. Продукт появился приблизительно в XVII веке. Пасту брали в походы горцы - она быстро утоляла голод и придавала сил для дальнейшего пути.
История башкирского сыровяленого казы начинается в 1725 году. Сыровяленая колбаса производится из лошадей травяного откорма, которые пасутся на экологически чистых пастбищах и лугах республики. Деликатесный вкус определяет конина с твердой упругой структурой, которая в то же время приятно тает во рту. Почти черного, темно-бордового цвета с выраженным рубиновым оттенком, хорошо видным на просвет. Изготавливается полностью вручную, без термической обработки и консервации.
Другой необычный башкирский бренд - вяленое филе страуса. В Башкирии страусы - уже свои птицы, здесь пять лет работает предприятие "Великолепный страус". Фермеры организуют для туристов экскурсии по контактному зоопарку, угощают шашлыками, вяленой страусятиной или яичницей из яиц.
А вот история создания бренда "Коломенская улитка" началась только в 2014 году. Раньше этим производством никто не занимался. Для роста улитку дополнительно кормят мукой, травой, кальцием (мелом), кукурузной дробленкой. Получается белковый диетический продукт с легким выраженным вкусом грибов и нотками чеснока, приправленный соусом с умеренной соленостью.
Еще один уникальный продукт - козье мороженое из Марий Эл . В мороженом из козьего молока содержится меньше лактозы, поэтому оно подходит людям с непереносимостью коровьего молока. Такое мороженое богато кальцием, магнием, содержит полезные микроэлементы и высококачественный белок - бета-казеин.
Уже 19 ноября начнется народное голосование, в ходе которого россияне смогут отметить понравившийся им продукт. По итогам конкурса будут определены финалисты в восьми номинациях, которые позволят максимально полно раскрыть потенциал различных брендов - от широко известных в России и способных завоевывать зарубежные рынки до небольших, которые при определенной поддержке могут дать толчок развитию сельских территорий, в том числе стимулировать микропредпринимательство и агротуризм.
Окончательных победителей определит конкурсная комиссия до 20 декабря этого года.
Еще один рыбный деликатес - олюторская сельдь - "приехал" с Камчатки. Как рассказал президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев, промышленный лов олюторской сельди ведется с 1936 года. Однако из-за резкого колебания численности в середине 70-х годов и до середины 80-х годов промышленный вылов не велся. "Это самая вкусная и жирная представительница своего вида, к тому же она более крупная, чем другие виды сельди. В магазинах можно найти олюторскую сельдь как в засоле, так и холодного копчения", - пояснил Герман Зверев. По его словам, ВАРПЭ предлагает признать наименование "олюторская сельдь" региональным брендом Камчатского края.
Оксана Лут, заместитель министра сельского хозяйства:
"Конкурс "Вкусы России" - это первый этап большой программы развития региональных брендов продуктов питания, которая сейчас разрабатывается нашим министерством. Все мы знаем, как богата наша страна гастрономическими традициями, и Минсельхоз видит свою задачу в том, чтобы собрать их воедино и рассказать о них широкой аудитории.
На конкурс представлено более 500 уникальных брендов из 79 регионов страны. Впервые в истории собран такой большой массив данных - по сути, сформирована масштабная карта вкусов России. Уверена, что благодаря этой работе и потребители, и представители ресторанного бизнеса смогут открыть для себя что-то новое.
Дальше в рамках программы продвижения будем работать над повышением узнаваемости российских региональных брендов, чтобы раскрыть их потенциал на внутреннем рынке и за рубежом. В итоге это может придать импульс целому ряду сфер деятельности: фермерству, сельхозкооперации, агротуризму. Позволит создать новые точки роста для развития сельских территорий по всей стране".
Майя Ломидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России:
Ценность для региона - создать бренд, за которым поедут тысячи в поисках нового уникального гастрономического опыта. В то же время, когда региональный бренд оказывается на полках за пределами своего региона, он продвигает само место, являясь инструментом рекламы.