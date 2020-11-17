Спад промпроизводства в октябре ускорился на фоне "второй волны" COVID

Основной отрицательный вклад в годовую динамику по-прежнему вносит ограничение добычи нефти в соответствии со сделкой ОПЕК+. Вместе с тем спад добывающей промышленности в октябре сократился (-8,8% после -9,4% в сентябре) благодаря выходу в положительную область добычи газа (+2,7%) и металлических руд (+1,1%), отмечает Минэкономразвития в своем обзоре.

В обрабатывающей промышленности после нескольких месяцев устойчивого восстановления в октябре наблюдалось ухудшение годовой динамики (до -4,4% после роста на 0,5% в сентябре), указывает Минэкономразвития. Значимый отрицательный вклад внесла нефтепереработка (-10,6%) из-за капремонта на ряде крупных НПЗ. Ухудшение ситуации наблюдалось в отраслях, ориентированных на инвестиционный спрос, - машиностроении, металлургии, производстве строительных материалов и прочей неметаллической минеральной продукции. Вместе с тем, как и в предыдущие месяцы, выросло производство в химическом и пищевом комплексе (+5,9% и +1,2% соответственно), а также деревообработке и легкой промышленности.

На текущую динамику промпроизводства повлияли факторы, зависящие от ограничений из-за "второй волны" коронавируса, отмечает Минпромторг. Такими факторами являются отложенный потребительский спрос, сокращение доходов населения, продолжающееся снижение уровня деловой активности, связанное с неопределенностью экономической ситуации и нестабильностью на внутреннем и внешних рынках (снижение экспорта).