Специальную оценку рабочих мест предложили упростить

Декларация о специальной оценке условий труда (СОУТ) может стать бессрочной для рабочих мест, которые соответствуют государственным нормативным требованиям охраны труда и не входят в перечень потенциально опасных. Это значит, что подавать ее нужно будет единожды. Законопроект об этом правительство внесло в Госдуму.

Сегодня СОУТ должна проводиться каждые 5 лет на рабочих местах сотрудников, с которыми оформлены трудовые отношения, следует из разъяснений Минтруда. Обязательной для всех организаций она стала с 2019 года. Спецоценка включает комплекс мероприятий по идентификации вредных и опасных производственных и трудовых факторов, позволяет оценить их уровень воздействия на сотрудников. В среднем СОУТ одного рабочего места обходится работодателям в 2 тысячи рублей, что следует из анализа коммерческих предложений поставщиков услуг на портале госзакупок. За уклонение от ее проведения работодателей штрафуют.

Новым законопроектом предлагается не проводить спецоценку повторно, если по истечение 5 лет рабочие места не изменились. Таким образом, действие декларации для них становится бессрочной. "Это позволит снизить финансовую нагрузку на работодателей", - говорится в пояснительной записке к документу. При этом, отмечается, что действие декларации автоматически прекратится, если произойдет несчастный случай на производстве или у работника будет выявлено профессиональное заболевание, которое произошло из-за воздействия вредных или опасных производственных факторов. Это станет поводом для внеплановой проверки организации и потребует проведения специальной оценки условий труда за счет работодателя.

Несмотря на предложенные изменения в положения закона о спецоценке рабочих мест, нормы Трудового кодекса по-прежнему обязывают работодателя обеспечивать для своих сотрудников безопасные условия труда.