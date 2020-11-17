Споры по налогам на сумму до 20 тысяч рублей рассмотрят в упрощенном порядке

Пленум Верховного суда России подготовил разъяснения, как рассматривать административные споры в упрощенном порядке.

"Такая процедура предполагает, что дело рассматривается судьей без вызова сторон: он изучает материалы и принимает решение, - пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Разъяснения Верховного суда России позволят шире применять подобную процедуру при рассмотрении споров, например, о взыскании налогов на суммы до 20 тысяч рублей. Также в некоторых случаях в упрощенном порядке могут рассматриваться споры по поводу обжалования нормативных правовых актов".

По сути, речь идет о заочной процедуре рассмотрения споров. Судья решает дело один в тиши кабинета. Никто из участников процесса при этом не присутствует, никакого протокола соответственно не ведется. Возможно, кому-то в таком пересказе процедура покажется страшной, мол, не известно, кто и как будет решать, нет ли почвы для злоупотреблений? На самом деле упрощенная процедура позволяет достаточно эффективно решать небольшие и несложные дела, разгружая суды. Да и гражданам проще: мелкий спор не затягивается на годы.

Правда, в судах общей юрисдикции такой порядок пока применяется достаточно редко. В 2019 году в порядке упрощенного производства судами было рассмотрено 47 тысяч административных дел, или менее 1 процента от рассмотренных административных дел.

"При этом упрощенный порядок уже давно активно применяется в арбитражных процессах и там хорошо себя зарекомендовал", - отметил Владимир Груздев.

Для сравнения: в прошлом году в порядке упрощенного производства разобрана 671 тысяча экономических споров, или 35 процентов от всех дел, рассмотренных арбитражными судами.

Если чиновники "забудут" направить гражданам копии документов, то и суд не примет их как доказательства

"Потенциал такой процедуры в судах общей юрисдикции пока реализован не полностью. Постановление пленума Верховного суда направлено на исправление ситуации, - подчеркнул председатель правления АЮР. - В рамках этой процедуры стороны могут в полной мере представлять судье свои позиции и направлять возражения на аргументы другой стороны. Вынесенное решение может быть обжаловано. Поэтому упрощенная процедура не отменяет важнейших гарантий состязательности процесса".

Например, проект особо подчеркивает, что участники административного процесса должны не только предоставлять доказательства в суд, но и послать их другой стороне разбирательства. Это необходимо, чтобы та сторона внимательно изучила позицию оппонентов и подготовила свои возражения.

Если копии доказательств не направить оппонентам, то суд вправе продлить срок направления соответствующих документов, а также передать их самостоятельно, в том числе и через интернет. Кроме того, суд в таком случае может перейти к рассмотрению дела по общим правилам КАС. То есть дело будет рассматриваться в обычном процессе, и стороны обменяются аргументами в ходе заседания.

Примечательно, что если "забывчивость" проявят чиновники, суд к ним отнесется строже, чем к гражданам: документы, чьи копии не были направлены оппонентом, суд не примет от чиновников в качестве доказательств.