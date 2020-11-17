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17.11.2020 17:22
Рубрика: Власть

Деньги - письмом

Споры по налогам на сумму до 20 тысяч рублей рассмотрят в упрощенном порядке
Текст: Владислав Куликов
Пленум Верховного суда России подготовил разъяснения, как рассматривать административные споры в упрощенном порядке.
Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости

"Такая процедура предполагает, что дело рассматривается судьей без вызова сторон: он изучает материалы и принимает решение, - пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Разъяснения Верховного суда России позволят шире применять подобную процедуру при рассмотрении споров, например, о взыскании налогов на суммы до 20 тысяч рублей. Также в некоторых случаях в упрощенном порядке могут рассматриваться споры по поводу обжалования нормативных правовых актов".

Фото: Сергей Михеев/РГ
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По сути, речь идет о заочной процедуре рассмотрения споров. Судья решает дело один в тиши кабинета. Никто из участников процесса при этом не присутствует, никакого протокола соответственно не ведется. Возможно, кому-то в таком пересказе процедура покажется страшной, мол, не известно, кто и как будет решать, нет ли почвы для злоупотреблений? На самом деле упрощенная процедура позволяет достаточно эффективно решать небольшие и несложные дела, разгружая суды. Да и гражданам проще: мелкий спор не затягивается на годы.

Правда, в судах общей юрисдикции такой порядок пока применяется достаточно редко. В 2019 году в порядке упрощенного производства судами было рассмотрено 47 тысяч административных дел, или менее 1 процента от рассмотренных административных дел.

"При этом упрощенный порядок уже давно активно применяется в арбитражных процессах и там хорошо себя зарекомендовал", - отметил Владимир Груздев.

Для сравнения: в прошлом году в порядке упрощенного производства разобрана 671 тысяча экономических споров, или 35 процентов от всех дел, рассмотренных арбитражными судами.

Если чиновники "забудут" направить гражданам копии документов, то и суд не примет их как доказательства

"Потенциал такой процедуры в судах общей юрисдикции пока реализован не полностью. Постановление пленума Верховного суда направлено на исправление ситуации, - подчеркнул председатель правления АЮР. - В рамках этой процедуры стороны могут в полной мере представлять судье свои позиции и направлять возражения на аргументы другой стороны. Вынесенное решение может быть обжаловано. Поэтому упрощенная процедура не отменяет важнейших гарантий состязательности процесса".

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Например, проект особо подчеркивает, что участники административного процесса должны не только предоставлять доказательства в суд, но и послать их другой стороне разбирательства. Это необходимо, чтобы та сторона внимательно изучила позицию оппонентов и подготовила свои возражения.

Если копии доказательств не направить оппонентам, то суд вправе продлить срок направления соответствующих документов, а также передать их самостоятельно, в том числе и через интернет. Кроме того, суд в таком случае может перейти к рассмотрению дела по общим правилам КАС. То есть дело будет рассматриваться в обычном процессе, и стороны обменяются аргументами в ходе заседания.

Примечательно, что если "забывчивость" проявят чиновники, суд к ним отнесется строже, чем к гражданам: документы, чьи копии не были направлены оппонентом, суд не примет от чиновников в качестве доказательств.

Власть Право Административное право Судебная власть Суды общей юрисдикции Верховный суд Административное законодательство Постановления и разъяснения Верховного Суда РФ

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