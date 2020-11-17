США уличили в слежке за военными предприятиями Дании и Швеции

Агентство национальной безопасности (АНБ) Соединенных Штатов вело шпионаж за шведскими и датскими предприятиями оборонной промышленности. Об этом сообщила датская телерадиокомпания Danmarks Radio.

Журналисты сообщают, что АНБ вело прослушку с базы США в Дании. Объектами интереса американской стороны были, по данным СМИ, МИД и минфин Дании, шведская компания SAAB и датский концерн Terma. АНБ особенно интересовала тема закупки Данией новых истребителей. Вопрос приобретения самолетов на сумму 16 миллиардов датских крон (около 2 миллиардов 300 миллионов долларов по курсу на тот момент) широко обсуждался в 2015 году. В итоге ВВС Дании приобрела 27 американских истребителей F-35, отклонив предложение шведского Saab Gripen. Эксперты не исключают, что организаторы прослушки были сильно заинтересованы в данной сделке.

С помощью "чрезвычайно продвинутой шпионской программы" АНБ, по данным Danmarks Radio, получило доступ к оптико-волоконным кабелям и компьютерному центру в Амагере, что давало возможность собирать сведения о передаваемой секретной информации из Нидерландов, Норвегии, Франции, Германии, ведомств и военной промышленности Дании и Швеции.

Материал датских журналистов вызвал нешуточный скандал в скандинавских странах. Однако в министерстве обороны Швеции информацию СМИ комментировать отказались. Так, министр обороны королевства Петер Хультквист заявил через своего пресс-секретаря, что воздерживается от любых комментариев.