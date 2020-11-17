Стал известен состав женской сборной России на чемпионат Европы по гандболу, который пройдет с 3 по 20 декабря в Дании.

На финальный сбор были вызваны 18 спортсменок. Максимальный размер заявки на каждый матч - 16 человек. Отметим, что в состав вошли пять девушек, ковавших "золото" на Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро. Это вратари Анна Седойкина и Виктория Калинина, правая полусредняя Анна Вяхирева, левая полусредняя Владлена Бобровникова и разыгрывающая Екатерина Ильина. Кроме того, в составе нашей команды восемь девушек, взявших "серебро" чемпионата Европы-2018 и двенадцать, завоевавших "бронзу" чемпионата мира-2019.

На предварительном этапе сборная России сыграет с командами Испании, Чехии и Швеции. Чтобы выйти в следующий раунд, нужно попасть в число трех лучших команд в своем квартете.