Суарес заболел коронавирусом в расположении сборной Уругвая

Нападающий сборной Уругвая и мадридского "Атлетико" Луис Суарес сдал положительный тест на коронавирус.

По итогам тестирования национальной сборной Уругвая выявлены три случая заболевания коронавирусом. Стали известны и имена заболевших. Среди них и один из лидеров команды Луис Суарес. Также COVID-19 диагностирован у вратаря Родриго Муньоса и одного из членов технического персонала команды, сообщает футбольная ассоциация Уругвая.

Следующий матч уругвайцы в рамках отбора к ЧМ-2022 проводят против сборной Бразилии. А мадридский "Атлетико" 25 ноября сыграет против "Локомотива" в рамках Лиги чемпионов.