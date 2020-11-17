Суд отправил в колонию на 14 лет убийцу следователя полиции

Новости

Москалькова призвала зарубежных омбудсменов пройти вакцинацию от COVID 16:01
В Совфеде предложили увольнять педагогов за призывы к нарушению Конституции 15:58
В Москве завершилось прощание с Арменом Джигарханяном 15:55
В ОДКБ обсудят развитие военного сотрудничества 15:51
Беларусь приостановила диалог с ЕС по правам человека 15:46
Власти Кубани планируют вернуть курортный сбор с 2021 года 15:33
Как правильно дезинфицировать телефон 15:27
Путин охарактеризовал поведение террористов поговоркой 15:21
Госдума одобрила президентский проект о лишении полномочий парламентариев 15:20
Путин назвал успешной борьбу Китая с коронавирусом 15:18
Путин отметил стабилизацию обстановки в Карабахе 15:11
Лавров удивился призыву США прояснить ситуацию в Карабахе 15:00
ГД упростила правила предоставления инвалидам техсредств реабилитации 14:32
В Совфеде предложили запретить физлицам-иноагентам занимать должности на госслужбе 14:31
Тема коллективной безопасности обсуждалась секретарями совбезов ОДКБ 14:26
Госдума отложила компенсацию советских вкладов еще на год 14:06
В Твери умер известный физик Ростислав Гречишкин 14:00
В Кремле не рассматривают спецмеры поддержки артистов 13:48
Фальков: Студентам самим решать, оставаться ли в общежитии 13:47
Умер муфтий Ростовской области 13:46
В Тюмени экстренно сел самолет из-за плохого самочувствия пассажира 13:43
Песков заявил об отсутствии соцсетей у Путина 13:36
Лавров: Москва рассчитывает, что ООН подключится к решению карабахской проблемы 13:35
В Кремле осудили попытки США направить свою юрисдикцию на другие страны 13:31
В Северодвинске восстановят плавающий танк времен войны 13:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему гладкоствольные ружья могут приравнять к нарезным карабинам
Почему гладкоствольные ружья могут приравнять к нарезным карабинам
Пациентов будут выписывать из больницы после одного теста на COVID-19
Пациентов будут выписывать из больницы после одного теста на COVID-19
Задайте вопрос гендиректору национальной платежной системы "Таможенная карта"
Задайте вопрос гендиректору национальной платежной системы "Таможенная карта"
17.11.2020 15:36
Рубрика: Происшествия

Суд отправил в колонию на 14 лет убийцу следователя полиции

Текст: Наталья Козлова
Расследованием этого громкого преступления занималось Главное следственное управление СК России. По его материалам сегодня суд вынес приговор Абдулазизу Абдулазизову. Этот человек признан виновным в совершении убийства организованной группой по найму и в незаконном обороте оружия. Он убил Евгению Шишкину.

Вот что рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного Светлана Петренко:

Фото: Анна Соловьева
В Ярославле вынесен приговор убийце настоятеля монастыря

- В ходе расследования установлено, что заказчиком убийства следователя Евгении Шишкиной является Ярослав Сумбаев. Мотивом преступления была месть в связи с расследованием ею уголовного дела об организации преступного сообщества, занимавшегося мошенничествами с использованием современных компьютерных технологий, по которому в отношении Сумбаева было вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого.

По словам Петренко, для сбора информации о Евгении Шишкиной Сумбаев привлек Ивана Кочеткова, который не только собирал сведения о женщине, но и разработал план путей отхода исполнителя убийства из поселка.

Цепочка причастных к преступлению оказалась не маленькой. В сентябре 2018 года Сумбаев, представляясь Мигелем Моралисом в одном из мессенджеров, привлек для совершения убийства несовершеннолетнего парня, а тот в свою очередь своего знакомого - Абдулазиза Абдулазизова.

10 октября 2018 года в поселке Архангельское Абдулазизов два раза выстрелил в Евгению Шишкину из самодельного огнестрельного оружия. Следователь погибла.

Петренко рассказывает, что по этому уголовному делу проведено более 1500 следственных действий, в том числе около 1300 допросов, 70 судебных экспертиз. Результаты этих следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками ГУУР МВД и подразделением ФСБ, позволили установить личности причастных и задержать в Санкт-Петербурге Абдулазизова и его соучастника.

Уралец ответит в суде за убийства и изнасилования спустя 24 года

Еще во время следствия Абдулазизов полностью признал вину. В результате проверок показаний на месте с ним в Москве-реке обнаружены выброшенные пистолет и патроны. На частях оружия, найденных в ходе осмотра места происшествия, в ходе проведения генетических экспертиз обнаружены следы исполнителя убийства.

Приговором суда Абдулазизову назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы.

В Волгограде иностранного студента арестовали за покушение на убийство

Сам заказчик Ярослав Сумбаев был задержан на территории Грузии по уголовному делу, находившемуся в производстве следственного подразделения органов внутренних дел. В соответствии с действующим законодательством СК России направил в Генеральную прокуратуру РФ необходимые документы для получения согласия Грузии на привлечение его к уголовной ответственности по уголовному делу об убийстве Евгении Шишкиной.

Иван Кочетков также был задержан в Грузии. Сейчас идет процедура его экстрадиции. Уголовное дело в отношении соучастника, который на момент совершения преступления являлся несовершеннолетним, рассматривается в суде.

Происшествия Правосудие Суд Правительство Следственный комитет

Главное сегодня

Мишустин выделил 62 млрд рублей для выплат на детей от 3 до 7 лет
В Кремле осудили попытки США направить свою юрисдикцию на другие страны
Попова: В Сибири выявляются единичные новые мутации коронавируса
В России предложили ввести плановые проверки электропроводки в квартирах
Новый запуск европейской ракеты Vega закончился аварией
Генпрокуратура опубликовала статистику преступлений в стране
Видео
Видео
Застрявший на путях Mercedes увернулся от поезда за миг до аварии