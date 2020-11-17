Суд отправил в колонию на 14 лет убийцу следователя полиции

Расследованием этого громкого преступления занималось Главное следственное управление СК России. По его материалам сегодня суд вынес приговор Абдулазизу Абдулазизову. Этот человек признан виновным в совершении убийства организованной группой по найму и в незаконном обороте оружия. Он убил Евгению Шишкину.

Вот что рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного Светлана Петренко:

- В ходе расследования установлено, что заказчиком убийства следователя Евгении Шишкиной является Ярослав Сумбаев. Мотивом преступления была месть в связи с расследованием ею уголовного дела об организации преступного сообщества, занимавшегося мошенничествами с использованием современных компьютерных технологий, по которому в отношении Сумбаева было вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого.

По словам Петренко, для сбора информации о Евгении Шишкиной Сумбаев привлек Ивана Кочеткова, который не только собирал сведения о женщине, но и разработал план путей отхода исполнителя убийства из поселка.

Цепочка причастных к преступлению оказалась не маленькой. В сентябре 2018 года Сумбаев, представляясь Мигелем Моралисом в одном из мессенджеров, привлек для совершения убийства несовершеннолетнего парня, а тот в свою очередь своего знакомого - Абдулазиза Абдулазизова.

10 октября 2018 года в поселке Архангельское Абдулазизов два раза выстрелил в Евгению Шишкину из самодельного огнестрельного оружия. Следователь погибла.

Петренко рассказывает, что по этому уголовному делу проведено более 1500 следственных действий, в том числе около 1300 допросов, 70 судебных экспертиз. Результаты этих следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками ГУУР МВД и подразделением ФСБ, позволили установить личности причастных и задержать в Санкт-Петербурге Абдулазизова и его соучастника.

Еще во время следствия Абдулазизов полностью признал вину. В результате проверок показаний на месте с ним в Москве-реке обнаружены выброшенные пистолет и патроны. На частях оружия, найденных в ходе осмотра места происшествия, в ходе проведения генетических экспертиз обнаружены следы исполнителя убийства.

Приговором суда Абдулазизову назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы.

Сам заказчик Ярослав Сумбаев был задержан на территории Грузии по уголовному делу, находившемуся в производстве следственного подразделения органов внутренних дел. В соответствии с действующим законодательством СК России направил в Генеральную прокуратуру РФ необходимые документы для получения согласия Грузии на привлечение его к уголовной ответственности по уголовному делу об убийстве Евгении Шишкиной.

Иван Кочетков также был задержан в Грузии. Сейчас идет процедура его экстрадиции. Уголовное дело в отношении соучастника, который на момент совершения преступления являлся несовершеннолетним, рассматривается в суде.