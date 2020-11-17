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17.11.2020 00:00
Рубрика: Культура

Шляпы наизнанку

The Hatters представили новый диск и саундтрек к cпектаклю Bathroom
Текст: Александр Алексеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 258(8312)
Их фолк-рок, в котором вдоволь удали, скоморошничества, ярмарочного кутежа, а порой и задушевной тоски с разрыванием на себе рубах, - быстро пробился на главные сцены "Нашествия" и театральные подмостки. Все это - музыкально, отважно, зрелищно - как такое могло не понравиться?!
Питерские "шляпники" щедры на неожиданные идеи, перемены ритмов и настроений. Фото: РИА Новости Питерские "шляпники" щедры на неожиданные идеи, перемены ритмов и настроений. Фото: РИА Новости
Питерские "шляпники" щедры на неожиданные идеи, перемены ритмов и настроений. Фото: РИА Новости

Вихревые, взъерошенные ноты, переплясы скрипки и аккордеона, бойкие мелодии и неожиданно появившаяся в новом мини-альбоме Shoot Me пылкая романтичность, какую от них мало кто ожидал. "Время такое, оно требует и такой музыки", - рассказали музыканты после премьеры. А накануне The Hatters представили новый релиз в программе "Вечерний Ургант" на Первом канале.

Фото: REUTERS
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Мало кто из российских музыкантов так удачно воспользовался сложными временами, как The Hatters, которых чаще называют просто "Шляпники". В разгар пандемии они строили студию, до которой раньше из-за постоянных гастролей "руки не доходили". Осваивали новые навыки: проектировали, красили, монтировали, оснащали... И теперь рассказали: "Сделали штаб-студию своими руками, она стала вторым нашим домом. Теперь весь материал мы не только создаем, но и записываем от начала и до конца сами..." А вокалистка и перкуссионистка "Шляпников" Анна Музыченко успела подготовить и премьеру моноспектакля Bathroom. Ведь эта певчая красотка еще и актриса театра "Лицедеи", выпускница Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства (бывший ЛГИТМиК). Но новая постановка будет без слов. Это - комическая история девушки, неожиданно оказавшейся запертой в чужой ванной комнате. Успел с пользой отлучиться и солист, скрипач Юрий Музыченко. Он тоже актер "Лицедеев" и снимался в короткометражке. Но оба вовремя вернулись к новоселию, чтобы записать сразу два диска: Shoot Me и саундтрек для Bathroom .

Если честно, накануне были опасения: весной Музыченко был приглашен давним другом Ильей Прусикиным в клип Little Big для конкурса "Евровидения". Спели, сняли Uno. И на кураже сочинили еще и Hypnodancer. Стало тревожно: как бы "Шляпники" не растворились в Little Big окончательно. Ведь и направление у обоих схожее: фолк-рок и этника с веяниями ска-панка. Такая музыка в тренде: "Ленинград", оркестр "Санкт-Петербург", "Вопли Видоплясова", "Здоб ши Здуб" - все перемешалось: русские частушки, украинский гопак, молдавский танец "жок"...

Но The Hatters все-таки - самые щедрые на музыкальные идеи, перемены ритмов и настроений, сочность аранжировок и обилие инструментов, среди которых мелькнула и балалайка... Не хотелось, чтобы они пошли по выгодному и опробованному пути Little Big, над которыми довлеет зацикленность на изобретении танцев, зависимость от электроники и лупов, ведь от этого уже скучновато... Хорошо, что не стали, а в Shoot Me появились и неожиданные песни. Особенно "Я делаю шаг", который музыканты нарекли "гимном искателей приключений". Романтические светлые интонации, софт-рок под аккордеон, новая душевность, Музыченко, взявший в руки акустическую гитару, чуть больше электроники... Хорошие музыканты должны иногда меняться - слушателям только интереснее...

Прямая речь

Юрий Музыченко:

"До этого мы писали песни в спешке - во время туров, в студиях разных городов. Теперь у нас появилась возможность поработать в своей. И аранжировку для песни "Я делаю шаг" мы переписывали уже чуть ли не десять раз..."

Культура Музыка Фолк Культура Музыка Рок Музыка с Александром Алексеевым

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