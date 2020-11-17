Топ-10 "антикризисных" компаний Москвы, то есть тех, кто в пандемию продемонстрировал взрывной рост, согласно рейтингу журнала "Компания", возглавил Ozon. Вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов считает, что пандемия ускорила цифровую трансформацию и переход в онлайн предприятий, которые ранее концентрировались на офлайн-спросе. "Период самоизоляции дал импульс развитию всего онлайн-сектора, и его рост продолжится и после пандемии", - констатирует вице-мэр.

Темпы восстановления экономики города будут во многом зависеть от качества и своевременности мер поддержки со стороны властей и способности бизнеса перестроиться под новый экономический ландшафт. Это очевидно. Однако вопреки нисходящему тренду, ряд московских компаний уже продемонстрировал феноменальный рост на фоне всеобщей паники, локдауна и провала целых отраслей.

Так, выручка безусловного лидера рейтинга Ozon за первое полугодие 2020 года увеличилась на 152% и достигла 77,4 млрд рублей.

Из ритейла в "московскую антикризисную десятку" вошли также "Утконос ОНЛАЙН", прибавив 66% - заработано более 11,5 млрд рублей, и "ВкусВилл" - в первом полугодии 2020 выручка компании выросла на 47%.

В девелопменте самые динамичные результаты показали "Инград", который смог увеличить выручку на 50% - до 32,2 млрд и ГК ПИК, лидирующая по объемам сданного жилья.

Из фармацевтики в топ-10 вошли Биннофарм Групп (+20%) и "Протек" (+6,8%), из химпрома - Faberlic с выручкой по итогам первой половины 2020 года в 14,4 млрд рублей и ростом в 15,6%.

Компания IT-сектора NtechLab, по экспертным оценкам, сможет вырасти за год на 80%, а лидер среди курьерских служб B2CPL по итогам 2020 года ожидает рост в 2,5 раза.

Оценивая первые результаты лидеров рейтинга 2020 года, эксперты говорят об оперативной реакции бизнеса на конъюнктуру и быструю переориентацию производства. Сами же руководители компаний не забывают упомянуть, в том числе, о роли мер поддержки со стороны властей.

Так, парфюмерно-косметическая компания Faberlic, в допандемийное время выпускающая косметику и бытовую химию, переориентировала часть производства на выпуск санитайзеров, заручившись поддержкой московских властей для ускоренной сертификации товара. А давнее присутствие в онлайн и гибкая ценовая политика на доставку помогла не только удовлетворить спрос в Москве, но и нарастить экспорт в Европу, в частности в Италию.

"В прошлом году мы получили инвестиционный заем по программе поддержки правительства Москвы в размере 200 миллионов рублей под два процента годовых. В этом году - 166 миллионов рублей под два процента годовых через Сбербанк - как меру поддержки во время пандемии от правительства РФ. На полученные средства мы начали закупать дополнительное современное оборудование и продолжили модернизировать производство", - отмечает президент Faberlic Алексей Нечаев.

Между тем, на гребне коронавирусной волны оказались не только конъюнктурные производители. Бурный рост показали представители отраслей, развитие которых несомненно продолжится и после окончания коронакризиса. Именно на них делают ставку власти столицы, реализуя начатые до пандемии масштабные инвестиционные программы.

Одним из таких драйверов исторически считается девелопмент. Сейчас Москва занимает первое место среди регионов России по сумме выданных льготных ипотечных кредитов. За 9 месяцев 2020 года в столице было введено в эксплуатацию более 3 млн квадратных метров жилья.

Ключевым стимулом роста своей компании вице-президент ГК "Инград" Артем Бортневский называет программы господдержки, в первую очередь льготную ипотеку. "Сразу после снятия ограничений за счет отложенного спроса мы вышли на допандемийные показатели, а в августе-октябре продажи были рекордными за всю историю компании, - говорит Артем Бортневский. - Льготная ипотека, несомненно, подхлестнула интерес к недвижимости и привлекла потенциальных покупателей, которые готовились к покупке, но планировали совершить ее через год или два. Кроме того, INGRAD в это непростое время запустил и свои программы, направленные на поддержку покупателя и снижение финансовой нагрузки, в дополнение к мерам, принятым государством".

"Строительная отрасль обладает мощнейшим мультипликативным эффектом - при строительстве задействуется огромное количество смежных отраслей, создаются рабочие места, стимулируется экономическая активность, - напоминает вице-мэр Владимир Ефимов. - Поэтому одним из важнейших антикризисных драйверов восстановления экономики станет программа комплексного развития территорий бывших промышленных зон (КРТ), реализуемая в Москве. В рамках программы инвесторам предоставляются особые условия, включая обязательства по созданию новых рабочих мест и развитие территорий. Запланирована комплексная перестройка территорий общей площадью более 2 тысяч гектаров, на создаваемых производствах появится около 500 тысяч новых рабочих мест", - подчеркивает вице-мэр.