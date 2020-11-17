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17.11.2020 03:22
Рубрика: В мире

Трамп намерен отдать приказ о дальнейшем выводе войск из Ирака и Афганистана

Текст: Максим Макарычев
Фото: AFP/MANDEL NGAN Фото: AFP/MANDEL NGAN
Фото: AFP/MANDEL NGAN

Представители министерства обороны, которых цитируют американские СМИ, утверждают, что президент США Дональд Трамп намерен отдать приказ о дальнейшем выводе войск из Афганистана и Ирака. По заявлению официальных лиц, к середине января число американских военных в Афганистане сократится с 5000 до 2500 человек. В Ираке они будут сокращены с 3000 до 2500 человек. Президент Трамп ранее заявлял, что хочет, чтобы "все военные" вернулись в Америку к Рождеству.

Фото: AFP/AHMAD AL-RUBAYE
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По сообщениям американских СМИ, вывод войск должен быть завершен к 15 января. Трамп давно призывал Пентагон вернуть американские войска домой и критиковал военные интервенции США за их дороговизну и неэффективность.

По словам официальных лиц, которых цитирует агентство Associated Press, военным руководителям на выходных сообщили о запланированном выводе войск. Они добавили, что сейчас Белым домом готовится соответствующее распоряжение, но оно до сих пор не отправлено в министерство обороны. В сентябре Пентагон объявил, что планирует вывести более трети своих войск из Ирака в течение нескольких недель, сократив воинский контингент в этой стране примерно с 5200 до 3000 человек.

Ранее командующий силами США на Ближнем Востоке генерал Кеннет Маккензи сказал, что оставшиеся военные будут продолжать консультировать и оказывать помощь иракским силам безопасности в "искоренении последних остатков" запрещенной в РФ группировки "Исламское государство". Силы коалиции под руководством США вторглись в Ирак в 2003 году, чтобы свергнуть президента Саддама Хусейна и якобы уничтожить оружие массового уничтожения, которого, как оказалось, не существовало. Войска США находятся в Афганистане с 2001 года, напоминает ВВС. Коалиция под руководством США изгнала талибов через несколько недель после терактов 11 сентября 2001 года в США. Запрещенная в РФ группировка "Талибан" перегруппировалась и стал повстанческой силой, которая к 2018 году действовала более чем на две трети территории страны. Ранее в этом году Соединенные Штаты начали вывод войск из Афганистана в рамках мирного соглашения с талибами, подписанного 29 февраля. Кроме того, большая часть воинского контингента США также может быть выведена из Сомали.

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