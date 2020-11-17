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17.11.2020 21:14
Рубрика: Культура

Стихи, написанные волшебной палочкой

Наш прямоугольный мир нуждается в детской закорючке
Текст: Дмитрий Шеваров
Российская газета - Неделя № 260(8314)
Тридцать лет назад вышел в свет первый сборник стихов Дмитрия Строцева. Сегодня он один из самых известных и любимых читателями поэтов на всем пространстве бывшего СССР. Я попросил рассказать о Строцеве его давнего друга Андрея Анпилова, известного барда, художника и писателя.
Поэт Дмитрий Строцев. Фото: Из личного архива Дмитрия Шеварова Поэт Дмитрий Строцев. Фото: Из личного архива Дмитрия Шеварова
Поэт Дмитрий Строцев. Фото: Из личного архива Дмитрия Шеварова

- Познакомились мы с Димой поздней осенью 1988 года на всесоюзном фестивале авторской песни в Таллине - в городе, похожем на Андерсена. Кстати, первые его стихотворения были сказочны. Это было еще до нашей встречи. "Мне снится, что я авиатор и есть у меня ероплан...", "Я лыцарь, я лыцарь, я лыцарь..."

Родился Строцев в Минске в 1963 году, в день космонавтики - в день осуществления сказки. Детство было посвящено строительству пластилиновых крепостей. Окончив архитектурный институт, стал художником. Чертил прямые линии идеально. И потом - чтобы линии были правдивы - стал брать в левую руку спичку из коробка, макать в тушь и рисовать от себя, а не от науки.

Минск всегда был чист и прямоуголен, нуждался в детской закорючке для полноты смысла.

И стихи, и песни, и поэмы Димы - всегда словно написаны обеими руками, правой - от литературной науки и чувства целого, а левой - от вдохновения волшебной палочкой.

Фото: Из личного архива Дмитрия Шеварова
Календарь поэзии: Тосканская миссия Николая Корсакова

В 1990-е, когда мы уже близко дружили, на моих глазах была сложена книга музыкальных и трепетных стихов - "Виноград". Это была "песня" о счастливом пире поэтов, о дружбе. И в каком-то смысле - и о моей московской кухне, и о балконе Димы на улице Цнянской в Минске, и обо всех обителях света.

Дружба - высшая ценность в поэзии Cтроцева. На конференции, посвященной владыке Антонию Сурожскому, Дмитрий читает свой доклад: "Богословие дружбы" - о том, что другу веришь больше, чем себе. Что идешь к Богу и следуешь за Христом - по доверию, физически слепо и зряче сердцем.

У Строцева есть адамов дар - давать имена. И все мы, его друзья, всегда ахаем и соглашаемся, пораженные точностью. Серию книг стихов бардов он назвал "Варварская лира", наш вольный союз поэтов - "Весь", то есть "деревня"…

И сегодня, когда социальность прямо вторгается в стихи Димы, - он вторгается в настоящую жизнь сказкой напрямик. Мы хоббиты, но у нас в чулане живет дракон.

И даже внешне Строцев - безотчетное стихотворение. Сначала возникает в воздухе улыбка, потом помаргивающие глаза, потом бородка, шарф и берет средневекового художника... На днях у меня стихи написались, посвященные Диме.

  • Как прежде - в таинствах любви,
  • В стихах, в надеждах, в карантине -
  • Ты был нам помочь - будь же ныне
  • Нам помочь в пропастях земли...
Избранное
  • Снилось мне: я верю в Бога.
  • Прежде верить не хотел,
  • думал: подожду немного,
  • много нерешенных дел.
  • Я неверия не мерил,
  • знал, конечно: видит Бог.
  • Я не то чтобы не верил,
  • я довериться не мог.
  • Не умел, как говорится,
  • не идти как на убой,
  • а дорогой раствориться
  • в благодати голубой.
  • Будет все теперь иначе,
  • напряжений прежних нет.
  • Видишь, Господи, я плачу,
  • я не плакал много лет.
  • Будет встреч сердечных много
  • у душевного огня…
  • …снилось мне:
  • я верю в Бога,
  • да не верит Он в меня…
  • * * *

Сергею Лапцевичу, рядовому

  • История каштана
  • в кармане пиджака
  • не менее прекрасна,
  • чем повесть о войне.
  • Товарищи остались
  • в немилой стороне,
  • а он души не чает
  • в кармане пиджака.
  • От двухгодичной спячки
  • очнулся в октябре.
  • Просыпался из пачки
  • остаток табака.
  • За мелочью ныряет
  • трехпалая рука,
  • внимательные пальцы
  • скользят по кожуре.
  • Он без год у неделю
  • валяет дурака,
  • от двухгодичной спячки
  • оправился вполне.
  • Не менее прекрасна,
  • чем повесть о войне,
  • история каштана
  • в кармане пиджака.
  • * * *
  • чем сумею тебя разбудить,
  • где возьму виноградное слово?
  • на армянской горе,
  • может быть,
  • или в камне оврага лесного
  • чтобы ты не спала, не спала,
  • но шумела, шалила, бежала,
  • чтобы сна золотая смола
  • полной грудью дышать
  • не мешала,
  • чтобы все, что копилось
  • в котле,
  • отлегло, отошло,
  • отшатнулось,
  • чтобы ты в первый день
  • на земле
  • с виноградной улыбкой
  • проснулась,
  • мне бы вымолвить,
  • проговорить,
  • начирикать, напеть,
  • накалякать,
  • словно камень тяжелый
  • открыть
  • и на первой странице
  • заплакать
  • * * *
  • свет мой,
  • я твоя пыль
  • танцующая
  • Снилось мне: я верю в Бога.
  • Прежде верить не хотел,
  • думал: подожду немного,
  • много нерешенных дел.
  • Я неверия не мерил,
  • знал, конечно: видит Бог.
  • Я не то чтобы не верил,
  • я довериться не мог.
  • Не умел, как говорится,
  • не идти как на убой,
  • а дорогой раствориться
  • в благодати голубой.
  • Будет все теперь иначе,
  • напряжений прежних нет.
  • Видишь, Господи, я плачу,
  • я не плакал много лет.
  • Будет встреч сердечных
  • много
  • у душевного огня…
  • …снилось мне:
  • я верю в Бога,
  • да не верит Он в меня…
  • * * *
  • Сергею Лапцевичу, рядовому
  • История каштана
  • в кармане пиджака
  • не менее прекрасна,
  • чем повесть о войне.
  • Товарищи остались
  • в немилой стороне,
  • а он души не чает
  • в кармане пиджака.
  • От двухгодичной спячки
  • очнулся в октябре.
  • Просыпался из пачки
  • остаток табака.
  • За мелочью ныряет
  • трехпалая рука,
  • внимательные пальцы
  • скользят по кожуре.
  • Он без году неделю
  • валяет дурака,
  • от двухгодичной спячки
  • оправился вполне.
  • Не менее прекрасна,
  • чем повесть о войне,
  • история каштана
  • в кармане пиджака.
  • * * *
  • чем сумею тебя разбудить,
  • где возьму виноградное слово?
  • на армянской горе,
  • может быть,
  • или в камне оврага лесного
  • чтобы ты не спала, не спала,
  • но шумела, шалила, бежала,
  • чтобы сна золотая смола
  • полной грудью дышать не мешала,
  • чтобы все, что копилось
  • в котле,
  • отлегло, отошло,
  • отшатнулось,
  • чтобы ты в первый день
  • на земле
  • с виноградной улыбкой
  • проснулась,
  • чтобы вымолвить,
  • проговорить,
  • начирикать, напеть,
  • накалякать,
  • словно камень тяжелый
  • открыть
  • и на первой странице
  • заплакать
  • * * *
  • свет мой,
  • я твоя пыль
  • танцующая
Пишите Дмитрию Шеварову: dmitri.shevarov@yandex.ru
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