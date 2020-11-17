Сервис микроблогов Twitter вводит функцию исчезающих сообщений (Fleets). Об этом сообщается в официальном блоге компании.

"Fleets" являются новым способом поделиться текстовыми сообщениями, фотографиями, видеозаписями и твитами, которые будут исчезать через 24 часа, - говорится в заявлении Twitter. Функция проходила тестирование в Бразилии, Италии и Индии.

Впервые функция исчезающих сообщений была реализована Snapchat в 2013 году, но настоящую популярность этот формат завоевал в Instagram. Такая же функция есть во ВКонтакте, Facebook и YouTube.