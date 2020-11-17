В ГД внесен проект о праве требовать удаления персональных данных из общего доступа

Россияне могут получить право требовать от любого оператора персональных данных удалять сведения о себе из общего доступа без дополнительных условий. Законопроект об этом внес в Госдуму член комитета по информполитике Антон Горелкин, следует из базы данных ГД.

В пояснительной записке отмечается, что действующее законодательство позволяет третьим лицам осуществлять сбор и последующее неконтролируемое использование персональных данных на сайтах. Законопроект устанавливает получение согласия на обработку персональных данных, ставших общедоступными, любым оператором персональных данных. При этом должен быть прописан перечень интернет-ресурсов, на которых оператору разрешено публиковать персональные данные.

Также предполагается, что гражданин будет иметь право в любой момент отозвать согласие на обработку оператором этих сведений. "Законопроект предусматривает право субъекта персональных данных обратиться к любому оператору персональных данных с требованием удалить его персональные данные из общего доступа без дополнительных условий доказывания факта неправомерной обработки персональных данных", - следует из пояснительной записки.

Дополнительно вводится право установить запрет на обработку общедоступных персональных данных неограниченным кругом лиц.

По мнению автора документа, его принятие обеспечит соблюдение баланса прав и законных интересов граждан и операторов персональных данных.