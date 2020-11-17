В ГД внесен проект о запрете на организацию митингов на иностранные средства

В Госдуму внесен законопроект, запрещающий использовать для организации и проведения публичных мероприятий средства, полученные от иностранных государств, организаций и граждан.

Поправки в Федеральный закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" подготовлен депутатом от "Единой России" Дмитрием Вяткиным. Они определяют порядок сбора и расходования денежных средств для обеспечения прозрачности организаторов публичных мероприятий.

Законопроектом предлагается дополнить уведомление о проведении пунктом с реквизитами банковского счета, используемого для сбора средств на организацию мероприятия.

Статью 11 федерального закона предполагается дополнить положением о запрете на перечисление или получение денег и иного имущества от иностранных государств, организаций и граждан, международных организаций и общественных движений, некоммерческих организаций-иноагентов, лиц младше 16 лет, организаций, работающих меньше года, и анонимных жертвователей. К анонимным относятся жертвователи, не указавшие в платежном документе всю необходимую информацию или внесшие недостоверные данные. Организатор не несет ответственности за поступление средств по недостоверным данным, если он не получал информацию о неправомерности такого перевода.

Деньги, пришедшие на счет от лиц и организаций, включенных в законопроект, подлежат возврату в полном объеме с указанием причины, а анонимные пожертвования - зачислению в бюджет в течение 10 дней, но не позднее дня проведения митинга или шествия.

Все средства на организацию и проведение публичного мероприятия перечисляются только в безналичной форме на указанный счет в российском банке. Использование других счетов и прием наличных денег не допускается.

После проведения мероприятия его организатор обязан в течение 10 дней возвратить гражданам и организациям неизрасходованные средства, пропорционально сделанным ими вложениям.