В Госдуме намерены ликвидировать "серые" схемы оборота зерна

На заседании Госдумы 17 ноября в первом чтении будут рассмотрены поправки в законы о зерне и о развитии сельского хозяйства. Они предполагают создание федеральной государственной системы контроля за качеством и прослеживаемости зерна.

Предполагается, что в единую систему будет вноситься информация о производителях и переработчиках зерна, а также компаниях, осуществляющих хранение, транспортировку, реализацию, утилизацию зерна и продуктов его переработки. Участники зернового рынка будут обязаны оформлять сопроводительные документы, в которых должна содержаться информация о партии зерна или продуктов его переработки. Без этих документов продать зерно на территории России или экспортировать его будет нельзя.

Сейчас в России такой системы, позволяющей отслеживать баланс зерна на всех этапах от его производства и ввода в оборот до вывода из оборота продуктов переработки зерна, нет. Из-за этого растут нелегальные поставки зерна. Система позволит предотвратить "серый" оборот, комментировал ранее "РГ" один из авторов законопроекта, заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев. Кроме того, по каждому производителю и региону информация будет сведена в единую базу. Также, по его словам, будут созданы механизмы обеспечения зерна высокого качества, что укрепит наши позиции на мировом рынке.

"Принятие законопроекта создаст условия для формирования эффективно функционирующего рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, обеспечит развитие инфраструктуры этого рынка, повысит конкурентоспособность российской сельскохозяйственной продукции и российских сельскохозяйственных товаропроизводителей, обеспечит высокое качество российских продовольственных товаров, создаст благоприятный инвестиционный климат в сфере сельского хозяйства", - говорится в заключении аграрного комитета Госдумы на законопроект.

"В первую очередь законопроект позволит создать информационную систему, которая будет отслеживать жизненный цикл зерна и продуктов его переработки от производства до выпуска в обращение. - пояснил "РГ" Алексей Гордеев. - Благодаря этой системе мы сможем предотвратить "серый" оборот пищевой продукции, а также сможем иметь данные по каждому производителю и региону в целом".

Кроме того, по его словам, будут созданы механизмы обеспечения зерна высокого качества, что укрепит наши позиции на мировом рынке. И мы сможем быть уверенными в том, что на перерабатывающие предприятия поставляется качественное зерно, а, следовательно, в дальнейшем из него будут произведены качественные пищевые продукты. "Контроль качества зерна и продуктов его переработки будут осуществлять сами участники рынка на добровольной основе, что, в свою очередь, позволит повысить доверие ко всей зерновой отрасли в целом", - подчеркнул вице-спикер Госдумы.

Комитет поддерживает концептуальную идею законопроекта о необходимости обеспечения прослеживаемости зерна и продуктов его переработки, а также государственного контроля (надзора) за его качеством и безопасностью.

В рамках подготовки законопроекта к рассмотрению Государственной Думой во втором чтении необходимо уточнить его понятийный аппарат, дополнительно проработать на предмет соотнесения его норм с законодательством в сфере технического регулирования, уточнить ссылки на нормы международного права и иные нормативные правовые акты, а также уточнить предмет государственного контроля (надзора) в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки в целях исключения дублирования с другими видами контроля (надзора) в области качества и безопасности пищевой продукции.

Принятие законопроекта создаст условия для формирования эффективно функционирующего рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, обеспечит развитие инфраструктуры этого рынка, повысит конкурентоспособность российской сельскохозяйственной продукции и российских сельскохозяйственных товаропроизводителей, обеспечит высокое качество российских продовольственных товаров, создаст благоприятный инвестиционный климат в сфере сельского хозяйства.