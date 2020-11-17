В Госдуму в ближайшее время внесут пакет законопроектов о защите суверенитета

Члены комиссии обсудили подготовленный совместно с профильной комиссией Совета Федерации пакет из шести законопроектов на эту тему.
"Это меры, которые коснутся организаций и граждан, участвующих в политической жизни нашей страны, получая при этом финансирование из-за рубежа и продвигая интересы иностранных государств", - заявил Пискарев по итогам заседания.
Он подчеркнул, что речь не идет о деятелях культуры или тех, кто занимается научной деятельностью, важными социальными проектами. "Речь о тех, кто с помощью финансовых средств, полученных из-за рубежа, пытается изменить внутреннюю и внешнюю политику нашей страны", - отметил глава комиссии. - На наш взгляд, подготовленные законопроекты - это также адекватные ответные меры на законодательство, которое уже действует в ряде западных стран и применяется в отношении граждан Российской Федерации".
В частности, предлагается законодательно закрепить понятие, статус и ответственность физических лиц - иностранных агентов". Это граждане России или зарубежных стран, которые получают денежные средства от иностранных источников и при этом участвуют в политической деятельности и (или) собирают сведения в области военной деятельности России.
По словам Василия Пискарева, физлица-иноагенты должны будут известить Минюст о своей деятельности и регулярно (два раза в год) отчитываться о финансировании из-за рубежа. При этом они не смогут выполнять работу, предусматривающую допуск к государственной тайне. Минюст России включит их в специальный реестр.
Кроме этого, сообщил глава комиссии, предлагается приравнять по статусу к НКО-иностранных агентов незарегистрированные общественные объединения, получающие иностранное финансирование в целях политической деятельности. Они будут обязаны ежеквартально информировать Минюст России об объеме, целях финансирования из-за рубежа и о расходовании этих средств.
По словам Василия Пискарева, "для тех лиц и организаций, которые соблюдают российское законодательство, ничего страшного предложенные поправки не несут". А вот тех, кто скрывает свою работу на зарубежные государства, утаивает данные о финансировании из-за рубежа и не предоставляет об этом отчетов в Минюст, не маркирует свою продукцию, - предлагается наказать рублем, ввести для них административные штрафы. "Злостные нарушители, если административное наказание не помогло, и они продолжают противоправную деятельность - могут быть привлечены и к уголовной ответственности", - сообщил глава комиссии. В ряде случаев - максимальное наказание может составить до пяти лет лишения свободы, уточнил он.
Примером агрессивного вмешательства во внутреннюю политику РФ глава думской комиссии назвал попытки изменить отношение в обществе и государственных структурах России к употреблению наркотиков.