В Госдуму в ближайшее время внесут пакет законопроектов о защите суверенитета

К внесению в Госдуму готовится пакет законопроектов о дополнительных мерах противодействия угрозам национальной безопасности. Об этом журналистам заявил глава Комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискаев. Максимальное наказание для нарушителей предлагаемых норм может составить до пяти лет лишения свободы.

Члены комиссии обсудили подготовленный совместно с профильной комиссией Совета Федерации пакет из шести законопроектов на эту тему.

"Это меры, которые коснутся организаций и граждан, участвующих в политической жизни нашей страны, получая при этом финансирование из-за рубежа и продвигая интересы иностранных государств", - заявил Пискарев по итогам заседания.

Он подчеркнул, что речь не идет о деятелях культуры или тех, кто занимается научной деятельностью, важными социальными проектами. "Речь о тех, кто с помощью финансовых средств, полученных из-за рубежа, пытается изменить внутреннюю и внешнюю политику нашей страны", - отметил глава комиссии. - На наш взгляд, подготовленные законопроекты - это также адекватные ответные меры на законодательство, которое уже действует в ряде западных стран и применяется в отношении граждан Российской Федерации".

В частности, предлагается законодательно закрепить понятие, статус и ответственность физических лиц - иностранных агентов". Это граждане России или зарубежных стран, которые получают денежные средства от иностранных источников и при этом участвуют в политической деятельности и (или) собирают сведения в области военной деятельности России.

По словам Василия Пискарева, физлица-иноагенты должны будут известить Минюст о своей деятельности и регулярно (два раза в год) отчитываться о финансировании из-за рубежа. При этом они не смогут выполнять работу, предусматривающую допуск к государственной тайне. Минюст России включит их в специальный реестр.

Кроме этого, сообщил глава комиссии, предлагается приравнять по статусу к НКО-иностранных агентов незарегистрированные общественные объединения, получающие иностранное финансирование в целях политической деятельности. Они будут обязаны ежеквартально информировать Минюст России об объеме, целях финансирования из-за рубежа и о расходовании этих средств.

По словам Василия Пискарева, "для тех лиц и организаций, которые соблюдают российское законодательство, ничего страшного предложенные поправки не несут". А вот тех, кто скрывает свою работу на зарубежные государства, утаивает данные о финансировании из-за рубежа и не предоставляет об этом отчетов в Минюст, не маркирует свою продукцию, - предлагается наказать рублем, ввести для них административные штрафы. "Злостные нарушители, если административное наказание не помогло, и они продолжают противоправную деятельность - могут быть привлечены и к уголовной ответственности", - сообщил глава комиссии. В ряде случаев - максимальное наказание может составить до пяти лет лишения свободы, уточнил он.

Примером агрессивного вмешательства во внутреннюю политику РФ глава думской комиссии назвал попытки изменить отношение в обществе и государственных структурах России к употреблению наркотиков.