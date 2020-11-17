В Госдуму внесен законопроект о минимальном возрасте главы ЦИК

Кандидат на должность председателя Центризбиркома должен быть не моложе 30 лет. Такую поправку в закон об основных гарантиях избирательных прав предложили внести глава комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников и председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Пункт 7 статьи 21 дополнить предложением следующего содержания: "Председателем Центральной избирательной комиссии РФ может быть гражданин Российской Федерации, достигший возраста 30 лет", - говорится в законопроекте, опубликованном в электронной базе Госдумы.

В действующей редакции закона нет указания на возраст председателя ЦИК. Поправка приводит его в соответствие с положениями обновленной Конституции РФ (см. 78), где сказано, что руководителем федерального государственного органа может быть россиянин, достигший 30 лет. Такое же ограничение предусмотрено для премьер-министра, его заместителей, министров, сенаторов и губернаторов.