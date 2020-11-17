В Госдуму внесен законопроект о требованиях к кандидату в президенты

В Госдуму внесены поправки в законодательство, запрещающие избираться президентом России более двух раз. Кандидат на высший государственный пост должен быть старше 35 лет и постоянно проживать в России не менее 25 лет.

Законодательная инициатива приводит ряд положений Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" в соответствие с обновленной Конституцией.

"Законопроектом устанавливается, что не имеет права быть избранным президентом РФ гражданин, занимавший указанную должность два срока или занимающий ее на день официального опубликования решения о назначении выборов второй срок. Данное положение не применяется к президенту РФ, который занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции, вносящей соответствующее ограничение, и не исключает для него возможность занимать должность президента РФ в течение сроков, допустимых указанным положением", - пояснил РИА Новости один из соавторов поправок, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

У кандидата в президенты также не должно быть и не было ранее гражданства другого государства, вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание за границей. Это положение не распространяется на лиц, обладавших гражданством другой страны, в которой или на части которой они постоянно проживали до их присоединения к Российской Федерации.