В iOS и iPad OS появилась реклама

Apple начала рекламировать свои платные услуги в операционных системах на iPhone и iPad.

Микроблогер Том Уоррен выложил на своей странице в Twitter скриншот рекламы компании в настойках его телефона.

I love getting Apple ads in my phone settings pic.twitter.com/4qTDfX5L3C — Tom Warren (@tomwarren) November 15, 2020

Судя по комментариям других пользователей, компания рекламирует Apple Arcade (онлайн-сервис цифрового распространения компьютерных игр по подписке), расширенную гарантию AppleCare + и подписки на Apple TV+). Эти предложения появляются на смартфонах и планшетах разных поколений.

Как уточняет Gizchina, ранее в Сети появилась информация о том, что в ближайшее время рекламные баннеры появятся и в оболочке Samsung One UI. В итоге по тому же пути пошла и Apple. Правда, компания продвигает исключительно свою продукцию.