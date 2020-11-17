У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

В iOS и iPad OS появилась реклама

Текст:   Виктория Чернышева
17.11.2020,  
13:38
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Apple начала рекламировать свои платные услуги в операционных системах на iPhone и iPad.

Микроблогер Том Уоррен выложил на своей странице в Twitter скриншот рекламы компании в настойках его телефона.

Судя по комментариям других пользователей, компания рекламирует Apple Arcade (онлайн-сервис цифрового распространения компьютерных игр по подписке), расширенную гарантию AppleCare + и подписки на Apple TV+). Эти предложения появляются на смартфонах и планшетах разных поколений.

iPhone и Samsung дешево. В России появились официальные подержанные смартфоны

Как уточняет Gizchina, ранее в Сети появилась информация о том, что в ближайшее время рекламные баннеры появятся и в оболочке Samsung One UI. В итоге по тому же пути пошла и Apple. Правда, компания продвигает исключительно свою продукцию.

гаджеты
Фото: Transhuman Design
Олдскульный "мясной" шутер-платформер Butcher бесплатно раздают для ПК 12:21
Видео: сколько реально держит аккумулятор iPhone 12 Pro Max 13.11.2020
Нужно ли часто перезагружать смартфон 11.11.2020
iPhone
Фото: istock
В WhatsApp для Windows появилась очень полезная функция 16.11.2020
Камеру iPhone 12 Pro Max сравнили с флагманами от Samsung и Huawei 11.11.2020
Apple планирует выпустить складной iPhone 11.11.2020
iPad
Фото: Activision
Обзор Call of Duty: Black Ops Cold War. Чем удивила новая часть 16.11.2020
Apple удалила Fortnite из App Store, студия Epic Games будет судиться 13.08.2020
Apple открыла iOS 14 для всех желающих. Как ее установить 10.07.2020