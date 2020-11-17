В Италии представили тест для самостоятельного обнаружения COVID-19

В итальянской области Венето презентовали новый тест на COVID-19, позволяющий провести исследование самостоятельно и в домашних условиях, не мучая себя утомительными, а порой и опасными походами в специализированные лаборатории.

Губернатор Венето Лука Дзайя показал на личном примере, как пользоваться новинкой. Он достал из упаковки ватный тампон, который поочередно ввел в обе ноздри. После этих нехитрых манипуляций он ненадолго опустил палочку в пробирку с реагентом, а потом достал ее и выбросил. Затем из пробирки со специальным химическим веществом через дозатор политик извлек несколько капель жидкости на специальную пластину. В его случае индикатор выявил одну цветную полоску, свидетельствующую об отрицательном результате. Две полоски означали бы наличие коронавируса.. Весь процесс занял чуть больше одной минуты.

Результаты самостоятельного тестирования будут проверять с помощью стандартного ПЦР-анализа. Если экспериментальный тест окажется эффективным, власти намерены закупить большую партию и снабдить ими местные аптеки. Ожидается, что подобное экспресс-исследование обойдется гражданам в 3 евро.