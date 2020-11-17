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17.11.2020 22:45
Рубрика: Власть

Больше не наливать

В Югре запретят торговать алкоголем во дворах домов и возле детских площадок
Текст: Елена Мационг ("Российская газета", Ханты-Мансийск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 259(8313)
В Югре решили принять антиалкогольный закон. Согласно ему точки продажи спиртного нельзя будет размещать там, где в видимости 30 метров есть хотя бы одна детская или спортивная площадка. Запретят торговать алкоголем во дворах многоквартирных домов. Наложат вето на розлив алкоголя в торговых залах магазинов. А также в кафе, расположенных в жилых домах и имеющих площадь меньше 50 квадратных метров.

Поправки в окружной закон об обороте алкогольной продукции вносят из-за многочисленных жалоб жителей региона на шум и беспорядок вблизи магазинов-баров. Вот какое обращение написала главе региона Наталье Комаровой жительница Нижневартовска, ветеран труда России Екатерина Баландина. "В соседнем доме открылся магазин, где продают алкоголь. Со всего города приезжают днем и ночью. Покупатели собираются у подъездов, мусорят, шумят. Мы не можем открыть балконы, постоянно слышим ругань. Неоднократно вызывали полицию".

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Как призналась глава Югры Наталья Комарова, в пандемию люди действительно стали больше пить. Вынужденная самоизоляция обострила проблему. Так, продажи алкоголя в регионе с весны возросли на 6 процентов, а число преступлений, совершенных в пьяном виде, - на 6,5. Проблема для Югры заключается еще и в том, что в регионе живут очень много представителей коренных народов Севера. А у них есть физиологическая особенность, которая проявляется в быстром формировании алкогольной зависимости и более тяжелых последствиях от употребления спиртного. И это еще одна причина принятия дополнительных мер.

Власть Работа власти Регионы Происшествия Правосудие Охрана порядка Госрегулирование оборота алкоголя

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