В Кремле не рассматривают спецмеры поддержки артистов

В условиях "свирепствующей пандемии" неминуемы ограничения в работе учреждений культуры, но творческая работа продолжается. Меры поддержки отрасли сейчас не рассматриваются, заявили в Кремле.

"Насколько я знаю, каких-либо мер поддержки сейчас в данном случае не рассматривается", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Телесъемки и киносъемки не останавливаются, они никак не запрещены, с соблюдением всех требований наших санитарных властей. Телевидение функционирует, вся творческая работа продолжается", - констатировал Песков.

Театры тоже работают, с известными ограничениями, но, "к сожалению, они неминуемы сейчас в условиях такой свирепствующей пандемии", - заметил представитель Кремля. "Вот это та ситуация, которая есть", - заключил он.