В МЧС России предупредили об увеличивающихся рисках на дорогах. Спасатели спрогнозировали рост числа происшествий как на самих трассах, так и на неокрепшем льду открывающихся переправ. К слову, рост аварий уже начался. Несмотря на то что минусовые температуры запоздали в большинстве регионов страны примерно на месяц, статистика потерь удручает.

- Этой осенью в России произошло порядка 21,5 тысячи ДТП, в которых погибли порядка 2 тысяч человек, свыше 6 тысяч человек были спасены. Неустойчивая погода, особенно в регионах Сибири, провоцирует образование наледи на дорогах, - сообщили в МЧС.

При этом риск аварий касается не только северных районов, но и южных. Вчерашние массовые аварии в Ростовской области из-за неожиданно начавшейся метели уже начали оправдывать чрезвычайный прогноз МЧС. На территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов из-за туманов ожидается снижение видимости на дорогах до 400-500 метров.

Еще одна проблема для водителей связана с продолжением процесса ледообразования на северных реках.

"Из-за теплой для Якутии погоды лед на планируемых к открытию переправах и зимниках в некоторых местах недостаточно крепок, что может привести к задержке их открытия", - предостерегают в МЧС.

Тем временем

Восемь человек, по предварительным данным полиции, пострадали по вине водителя, который въехал в толпу людей, собравшихся на общественные слушания. ЧП произошло вчера в калининградском поселке Холмогоровка. Местные жители собрались, чтобы высказать свои мнения о внесении изменений в генплан округа. Как рассказывают очевидцы, один из участников общественных слушаний, пожилой мужчина, сел в свой кроссовер и на скорости въехал прямо в группу других участников. Как пояснила начальник пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая, 79-летний водитель Kia, тронувшись с места, перепутал педали. "Сел в машину, завел, посмотрел назад, попросил соседа посмотреть, чтоб мы не задели никого, а машина как рванет вперед… Я на ручник, людей к стенке прижало", - рассказал полицейским сам виновник ДТП.

Пострадавшие госпитализированы с различными травмами. Региональное управление СК организовало доследственную проверку инцидента, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

Подготовила Светлана Песоцкая, Калининград