В РФ побит шестнадцатилетний рекорд по уровню загрязнения атмосферы

Большинство случаев загрязнения воздуха было зафиксировано после снятия противопандемийных ограничений.

В частности, отмечается, что в третьем квартале 2020 года было зафиксировано 125 случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха. Для сравнения: почти такое же количество загрязнений - 126 - специалисты зафиксировали за полный 2010 год.

"В текущем году зафиксировано рекордное количество случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха. После весеннего локдауна в большинстве регионов рост числа фиксируемых загрязнений ускорился: число ядовитых выбросов в атмосферу за девять месяцев с начала года на треть превысило максимум десятилетней давности, а по сравнению с 2019 годом количество загрязнений подскочило в три раза", - говорится в сообщении.

Исследование FinExpertiza было сделано на основании данных Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет).

Как отмечается, уже в первые зимние месяцы 2020 года количество загрязнений воздуха, зафиксированных специалистами Росгидромета, выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в полтора раза - с 27 до 44 случаев. На период нерабочих дней и карантина, объявленных в связи с пандемией, и вплоть до конца июня, подчеркивается в исследовании, было зарегистрировано лишь два случая высокого загрязнения воздуха. Таким образом, отмечают исследователи, уже по итогам первого квартала, был установлен пятилетний рекорд по уровню загрязнения атмосферы в России.

"В июле, когда в регионах сняли самые жесткие карантинные ограничения, количество загрязнений атмосферы начало резко расти от месяца к месяцу. В третьем квартале 2020 года было зафиксировано 125 случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха. Для сравнения: почти такое же количество загрязнений - 126 - специалисты зафиксировали за полный 2010 год, до этого рекордный по числу отравляющих выбросов в атмосферу за весь шестнадцатилетний период доступной статистики (с 2005 года)", - говорится в сообщении.

В совокупности за три квартала 2020 года был зафиксирован 171 случай загрязнения атмосферы. Это на треть выше предыдущего рекорда, относящегося к 2010 году. По сравнению же с 2019 годом (61 случай) количество загрязнений в неполном 2020 году выросло почти в три раза.

Под высоким загрязнением, говорится в сообщении, понимается содержание в атмосферном воздухе одного или нескольких веществ, превышающее предельно допустимую концентрацию в десять и более раз. Экстремально высокое загрязнение - превышение максимальной разовой предельно допустимой концентрации веществ в 20-29 раз при сохранении этого уровня более двух суток, либо в 30-49 раз при сохранении этого уровня от восьми часов и более, либо в 50 и более раз при разовой фиксации. "Такое загрязнение сопровождается визуальными и органолептическими признаками, в том числе появлением устойчивого несвойственного конкретной местности или сезону запаха, выпадением подкрашенных дождей и других атмосферных осадков. Высокие и экстремально высокие загрязнения могут нанести существенный вред окружающей природе и здоровью населения", - поясняют авторы исследования.