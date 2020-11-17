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17.11.2020 15:12
Рубрика: Власть

В Совфеде предложили давать статус иноагента незарегистрированным НКО

Текст: Галина Мисливская
Временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета предлагает прописать в законодательстве возможность признания иностранным агентом общественных организаций, не имеющих юридического лица, но ведущих политическую деятельность на зарубежные средства. Об этом заявил глава комиссии Андрей Климов.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Во вторник сенаторы с участием представителей профильных ведомств и экспертов обсудили законодательные меры по недопущению использования НКО, незарегистрированных организаций и физических лиц для вмешательства в дела России извне.

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"Приравнять к некоммерческим организациям-иностранным агентам общественные объединения, работающие на территории РФ без государственной регистрации, если они, занимаясь политической деятельностью, получают иностранное финансирование", - огласил Андрей Климов одно из предложений.

Он напомнил, что признание иноагентом не означает запрета деятельности, но требует от НКО "определенной отчетности и маркировки". При этом ответственность за несоблюдение правил работы такой организации предложено усилить.

За нарушение порядка деятельности всех видов иностранных агентов и за отсутствие маркировки о статусе иностранного агента в материалах СМИ предлагается наказывать в административном порядке. Но если иноагент, который ранее привлекался по КоАП, вновь пойдет на нарушения, ему может грозить уже уголовная ответственность, заявил Андрей Климов.

Власть Работа власти Госуправление Законодательная власть Совет Федерации

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