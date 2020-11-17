В Совфеде предложили давать статус иноагента незарегистрированным НКО

Временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета предлагает прописать в законодательстве возможность признания иностранным агентом общественных организаций, не имеющих юридического лица, но ведущих политическую деятельность на зарубежные средства. Об этом заявил глава комиссии Андрей Климов.

Во вторник сенаторы с участием представителей профильных ведомств и экспертов обсудили законодательные меры по недопущению использования НКО, незарегистрированных организаций и физических лиц для вмешательства в дела России извне.

"Приравнять к некоммерческим организациям-иностранным агентам общественные объединения, работающие на территории РФ без государственной регистрации, если они, занимаясь политической деятельностью, получают иностранное финансирование", - огласил Андрей Климов одно из предложений.

Он напомнил, что признание иноагентом не означает запрета деятельности, но требует от НКО "определенной отчетности и маркировки". При этом ответственность за несоблюдение правил работы такой организации предложено усилить.

За нарушение порядка деятельности всех видов иностранных агентов и за отсутствие маркировки о статусе иностранного агента в материалах СМИ предлагается наказывать в административном порядке. Но если иноагент, который ранее привлекался по КоАП, вновь пойдет на нарушения, ему может грозить уже уголовная ответственность, заявил Андрей Климов.