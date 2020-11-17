В Совфеде предложили увольнять педагогов за призывы к нарушению Конституции

Временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета предлагает увольнять преподавателей за использование служебного положения для призывов к нарушению основного закона страны.

Во вторник сенаторы с участием представителей профильных ведомств и экспертов обсудили законодательные меры, которые надо принять до конца года для защиты россиян от вмешательства извне с использованием НКО и физических лиц.

Одна из поправок касается сферы образования. Здесь предложено "предусмотреть возможность увольнения педагога в случае использования им образовательной или просветительской деятельности для разжигания социальной, расовой или религиозной розни, а также побуждения к иным действиям, противоречащим Конституции РФ".

По словам главы комиссии Андрея Климова, сейчас в Трудовом кодексе нет такого основания для увольнения преподавателей.

Он добавил, что эту и другие законодательные инициативы, направленные на защиту госсуверенитета, необходимо внести в Госдуму безотлагательно, чтобы они стали законами до старта кампании по выборам депутатов нижней палаты восьмого созыва.