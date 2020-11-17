В Совфеде предложили запретить физлицам-иноагентам занимать должности на госслужбе

Временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета предлагает запретить гражданам, признанным иностранными агентами, занимать должности в государственных и муниципальных органах. Об этом заявил во вторник глава комиссии Андрей Климов.

"Предлагается запретить физическим лицам, признанным в установленном порядке иностранными агентами, занимать должности в государственных и муниципальных органах", - цитирует Климова РИА Новости.

Комиссия предлагает уточнить порядок отнесения физических лиц к категории иностранных агентов. В частности, основанием для получения такого статуса может стать участие в политической деятельности в России и сбор сведений военного характера при наличии финансирования из-за рубежа.