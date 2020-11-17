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17.11.2020 07:10
Рубрика: В мире

В США зафиксировано рекордное число госпитализаций с начала пандемии

Текст: Максим Макарычев
В понедельник более 70 тысяч американцев были госпитализированы с коронавирусом. По данным Reuters, это самый большой показатель в США с начала пандемии. В ноябре 40 американских штатов сообщили о рекордном ежедневном росте случаев заболевания COVID-19, 20 штатов зарегистрировали рекордные максимумы ежедневных смертей, связанных с коронавирусом, и 26 штатов сообщили о новых пиках госпитализаций.
Фото: Go Nakamura / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: Go Nakamura / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: Go Nakamura / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Филадельфия и несколько крупных штатов, включая Калифорнию, Огайо, ввели новые строгие ограничения. Эксперты в области здравоохранения предупреждают, что приближающийся сезон праздничных путешествий в День благодарения и наступление более холодной погоды только усугубят ситуацию с COVID-19, поскольку люди по традиции навещают в эти дни своих родственников и знакомых.

Фото: TASOS KATOPODIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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Власти Филадельфии в понедельник запретили собираться в любом количестве в любых помещениях, за исключением лиц, которые живут вместе. Если нынешние темпы "экспоненциального" роста заболеваемости сохранятся, больницы города скоро будут загружены до предела, а свыше тысячи человек могут умереть в крупнейшем городе Пенсильвании в течение следующих шести недель, заявил комиссар здравоохранения Филадельфии Томас Фарли.

В соседнем Нью-Джерси, одном из наиболее пострадавших американских штатов на ранней стадии пандемии, губернатор Фил Мерфи распорядился сократить количество собирающихся вместе жителей в помещениях до 10 человек вместо 25. Лимит тех, кто сможет проводить мероприятия на открытом воздухе сократится с 500 до 150 человек.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что коммерческие и социальные ограничения будут ужесточены со вторника в 40 из 58 округов штата. Будут закрыты бары и рестораны, ограничения коснутся многих других предприятий и общественных собраний. По словам Ньюсома, Калифорния также ужесточает правила ношения масок: вне дома они станут обязательными.

Губернатор Оклахомы Кевин Ститт объявил новый "комендантский час" для баров и ресторанов - они будут закрыты с 23 часов, начиная с четверга. Кроме того, 33 тысяч госслужащих будут обязаны носить маски на работе. В Нью-Мексико губернатор Мишель Лухан Гришам призвала жителей оставаться дома, работая на удаленном доступе. Это коснется практически всех жителей штата. "Мы сталкиваемся с проблемой жизни или смерти, и мы не можем не действовать", - написала Гришем в своем Twitter.

В воскресенье в штатах Мичиган и Вашингтон были введены новые радикальные ограничения на собрания, включая прекращение обслуживания в ресторанах в помещении.

Между тем

Число зарегистрированных на сегодняшний день случаев заражения коронавирусом в США в понедельник превысило 11 миллионов человек. Это произошло чуть более чем через неделю после пересечения 10-миллионной отметки. Это наименьший отрезок времени, потребовавшийся для того, чтобы национальный показатель заражений увеличился еще на один миллион.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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