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16.11.2020 01:45
Рубрика: В мире

Число заболевших коронавирусом в США превысило 11 миллионов человек

Медсестры Департамента здравоохранения округа Солт-Лейк-Сити проводят тесты на коронавирус. Фото: AP Photo / Rick Bowmer Медсестры Департамента здравоохранения округа Солт-Лейк-Сити проводят тесты на коронавирус. Фото: AP Photo / Rick Bowmer
Медсестры Департамента здравоохранения округа Солт-Лейк-Сити проводят тесты на коронавирус. Фото: AP Photo / Rick Bowmer

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в США превысило 11 миллионов. Об этом свидетельствуют цифры, которые публикует университет Джонса Хопкинса. Его специалисты ведут статистику заболеваемости суммируя данные от федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

Фото: Пресс-служба АФК "Система"/РИА новости
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На данный момент число выявленных случаев заражения коронавирусом в стране достигло 11 000 984. С начала пандемии выздоровели свыше четырех миллионов человек (4,1 млн), скончались более 200 тысяч (246 006), пишет РИА Новости.

Последние несколько дней специалисты фиксировали рекордные цифры суточного прироста заболевших. Так 13 ноября было выявлено 154 тысячи 576 человек у которых тест на коронавирус дал положительный результат.

В минувшую пятницу, выступая перед журналистами, президент США Дональд Трамп заявил о том, что его администрация не будет вводить в стране карантин из-за пандемии. А также добавил, что Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США в скором времени одобрит один из разрабатываемых в стране препаратов. Американская вакцина от COVID-19 будет доступна для всего населения США в апреле следующего года.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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