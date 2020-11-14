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Рубрика: В мире

В США установлен новый рекорд суточного прироста числа случаев COVID-19

В Соединенных Штатах число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом за сутки превысило максимально высокий с начала пандемии уровень. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, 13 ноября было зарегистрировано 154 576 заболевших COVID-19.

Фото: TASOS KATOPODIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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Напомним, что предыдущий рекорд был установлен 12 ноября. В этот день было подтверждено 150 тысяч 526 случаев. До этого всего за неделю прирост числа заражений в США поднялся с 104 тысяч в сутки до более 145 тысяч.

За время пандемии в США коронавирусом заразились свыше 10,7 миллиона человек, скончались более 244 тысяч. Отметим, что по двум данным показателям Соединенные Штаты являются лидерами в мире.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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