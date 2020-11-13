США установили новый рекорд по числу заражений COVID-19

В Соединенных Штатах Америки выявили рекордное число заболевших новым типом коронавируса. За сутки количество инфицированных в стране выросло более чем на 150 тысяч человек. Таковы данные проекта Covid Tracking Project.

"В четверг, 12 ноября, подтверждено 150 тысяч 526 случаев коронавируса. В больницах остаются более 67 тысяч человек с этим диагнозом. Число смертей превысило 1,1 тысячи", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Добавим, что предыдущий суточный прирост числа заболевших вирусом SARS-CoV-2 был выявлен 12 ноября. США продолжают лидировать среди стран мира по числу заболевших коронавирусом. Положительный тест в стране получили 10 миллионов 535 тысяч 828 человек. Данные публикует институт Джонса Хопкинса, который ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране и мире.