Трамп назвал сроки появления доступной для американцев вакцины от COVID-19

Американская вакцина от нового коронавируса будет доступна для всего населения США в апреле следующего года. Об этом президент Дональд Трамп сообщил в пятницу, выступая перед журналистами в Белом доме.

По его словам, Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США в скором времени одобрит один из разрабатываемых в стране препаратов. "Мы будем работать над тем, чтобы получить экстренное разрешение на использование вакцины", - заявил Трамп, отметив, что его администрация будет координировать распространение вакцины.

"Миллионы доз будут скоро выпущены. Они готовы и ждут этого окончательного одобрения. Уже в апреле вакцина будет доступна для всего населения", - цитирует ТАСС американского лидера. При этом исключением станет штат Нью-Йорк. Трамп объяснил, что губернатор этого штата демократ Эндрю Куомо не хочет торопиться с вакциной, так как не доверяет.

Ранее в США был установлен новый рекорд по числу заболевших новым типом коронавируса. В минувший четверг количество инфицированных в стране выросло более чем на 150 тысяч человек. США продолжают лидировать среди стран мира по числу заболевших. Здесь подтверждено более 10,5 миллиона случаев коронавируса.