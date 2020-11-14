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Рубрика: В мире

Трамп прокомментировал возможность введения в США карантина

Фото: AFP/MANDEL NGAN Фото: AFP/MANDEL NGAN
Фото: AFP/MANDEL NGAN

Президент США Дональд Трамп не знает, останется ли он на своем посту на второй срок, однако его администрация не будет вводить карантин на фоне пандемии коронавируса. Об этом заявил сам американский лидер, выступая в пятницу перед журналистами.

Фото: REUTERS
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"Что бы ни случилось в будущем, кто знает, какая администрация будет, думаю, время покажет, я могу сказать, что эта администрация не будет вводить карантин ни при каких обстоятельствах", - цитирует РИА Новости хозяина Белого дома. Трамп также сообщил, что Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США в скором времени одобрит один из разрабатываемых в стране препаратов. Американская вакцина от нового коронавируса будет доступна для всего населения США в апреле следующего года.

Напомним, президентские выборы в США состоялись третьего ноября. Официально их результаты еще не объявлены, подсчет голосов продолжается, но ряд американских СМИ прогнозирует победу кандидата от демократов Джозефа Байдена. Республиканец Дональд Трамп не признал поражения. Он сообщил о нарушениях в ходе выборов со стороны демократов, пообещав отстаивать свою позицию в суде. Его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.

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