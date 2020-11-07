Трамп назвал неправомерными заявления Байдена о победе до решения суда

Дональд Трамп заявил, что кандидат от демократов Джо Байден не должен преждевременно говорить о победе на выборах. Об этом действующий президент США написал в своем Twitter.
"Судебные разбирательства только начинаются, поэтому Джо Байден не должен неправомерно заявлять о правах на должность президента", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.
Трамп надеется вернуть себе лидирующие позиции на выборах в ряде штатов по итогам инициированных республиканцами судебных разбирательств. Всеобщие выборы в США прошли в минувший вторник, третьего ноября. Исход борьбы за главный пост в стране пока не ясен. Подсчет голосов все еще продолжается.
Американские СМИ сообщают на данный момент о лидерстве Байдена. Он также поставил рекорд по числу отданных за него избирателями голосов (более 72 млн). Действующий президент США намерен вести дальнейшую битву за определение результатов выборов в судах.
I had such a big lead in all of these states late into election night, only to see the leads miraculously disappear as the days went by. Perhaps these leads will return as our legal proceedings move forward!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 6, 2020