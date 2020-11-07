Трамп назвал неправомерными заявления Байдена о победе до решения суда

Дональд Трамп заявил, что кандидат от демократов Джо Байден не должен преждевременно говорить о победе на выборах. Об этом действующий президент США написал в своем Twitter.

"Судебные разбирательства только начинаются, поэтому Джо Байден не должен неправомерно заявлять о правах на должность президента", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Трамп надеется вернуть себе лидирующие позиции на выборах в ряде штатов по итогам инициированных республиканцами судебных разбирательств. Всеобщие выборы в США прошли в минувший вторник, третьего ноября. Исход борьбы за главный пост в стране пока не ясен. Подсчет голосов все еще продолжается.

Американские СМИ сообщают на данный момент о лидерстве Байдена. Он также поставил рекорд по числу отданных за него избирателями голосов (более 72 млн). Действующий президент США намерен вести дальнейшую битву за определение результатов выборов в судах.