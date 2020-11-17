Особая экономическая зона "Титановая долина" до конца 2022 года получит железнодорожную инфраструктуру, которая позволит резидентам перевозить до 500 тысяч тонн груза в год.

Концессионное соглашение о проектировании, строительстве и эксплуатации ветки между станцией Верхняя Салда и площадкой ОЭЗ "Салда" было заключено 31 июля. Концедентом по нему выступает правительство Свердловской области в лице минтранса, концессионер - РЖД в лице Свердловской железной дороги. Стоимость проекта - 1,6 миллиарда рублей без НДС, на эти средства проложат 7,6 километра новых путей и обеспечат примыкание к путям общего пользования станции Верхняя Салда. Как сообщили в управлении Свердловской ЖД, начать работы планируется в первом квартале 2021 года. Сейчас идет конкурс на выбор подрядчика.

- Промышленно-производственные ОЭЗ требуют более мощную инфраструктуру, чем внедренческие. Помимо ресурсообеспечения большое влияние на резидентов оказывает логистика. "Титановая долина" была зарегистрирована в 2010 году, первая очередь располагается в хорошем месте, рядом с крупным титановым предприятием, в кооперации с которым выгодно работать инвесторам, вдоль территории проходит одна из резервных веток Транссиба. Все инженерные сети, энергообъекты, автомобильные подъезды там уже введены, функционирует таможенный пост, завершено благоустройство. Не хватало резидентам только железной дороги, которая была заложена в проект с самого начала, - поясняют в ОЭЗ.

Сдерживала ее появление стоимость, которая составляет 30-35 процентов от общей стоимости инфраструктуры "Титановой долины". Именно поэтому было решено строить ветку в рамках ГЧП. Концессионный договор заключен на 18 лет. Согласно ему, РЖД не только создаст все, что нужно для транспортного обслуживания ОЭЗ, но и будет эксплуатировать объекты весь период действия соглашения. Регион в свою очередь передал концессионеру готовую рабочую документацию и гарантирует компенсацию инвестзатрат, если резиденты не обеспечат необходимую грузовую базу. Впрочем, в этом никто не сомневается. Свою потребность в железной дороге уже подтвердили компании "Ферростар", "ЭкоТех", "Аллегро" (совместное предприятие ЕВРАЗ НТМК и "Рейл Сервис"), "Верхнесалдинский металлургический завод".

По словам финдиректора УК ОЭЗ "Титановая долина" Станислава Дорофеева, в скорейшей реализации проекта заинтересованы все стороны. Участки вдоль будущего полотна теперь самые популярные среди потенциальных резидентов. Более того, правительственные гарантии проекту позволили привлечь представителей отраслей, для которых доставка сырья и вывоз готовой продукции по железной дороге оптимальны, - машиностроение, лесообработка и металлообработка.

В реализации проекта заинтересованы все стороны. Участки вдоль будущего полотна теперь самые популярные среди потенциальных резидентов

Ожидается, что концессия принесет пользу не только "Титановой долине", но и моногороду Верхняя Салда в целом: будет реконструирована железнодорожная станция, появятся 660 новых рабочих мест. Местный бизнес сможет стать поставщиком или подрядчиком на стройке. Объем налоговых поступлений от проекта, по оценке министра инвестиций и развития Свердловской области Виктории Казаковой, составит 2 миллиарда рублей.