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В Windows 10 сломались обновления. Как решить проблему

Текст:   Антон Благовещенский
17.11.2020,  
13:52
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Пользователи Windows 10 столкнулись с невозможностью скачать и установить на свои компьютеры свежие обновления операционной системы. На проблему уже обратили внимание в Microsoft.

В разделе поддержки сообщается, что инженеры корпорации знают о сбое, который проявляется после установки обновления Windows 10 20H2. Проблему планируется решить примерно в конце ноября, поэтому решение едингственное - ждать.

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Как только сбой будет устранен, пользователи смогут как обычно загружать апдейты через "Центр обновлений". Причиной, как полагают энтузиасты, мог стать SSD-накопитель несовместимой модели.

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