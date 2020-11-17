В Windows 10 сломались обновления. Как решить проблему

Пользователи Windows 10 столкнулись с невозможностью скачать и установить на свои компьютеры свежие обновления операционной системы. На проблему уже обратили внимание в Microsoft.

В разделе поддержки сообщается, что инженеры корпорации знают о сбое, который проявляется после установки обновления Windows 10 20H2. Проблему планируется решить примерно в конце ноября, поэтому решение едингственное - ждать.

Как только сбой будет устранен, пользователи смогут как обычно загружать апдейты через "Центр обновлений". Причиной, как полагают энтузиасты, мог стать SSD-накопитель несовместимой модели.