Вакцину Moderna будут производить для продажи в США

Производитель лекарства, хотя и получал федеральное финансирование для разработки вакцины, намерен выпустить ее на рынок как коммерческий продукт, отмечается в публикации. К концу 2020 года Moderna планирует выпустить первые 20 миллионов доз. При этом еще летом компания озвучила ориентировочную цену - 37 долларов за одну дозу вакцины. Это дороже, чем у Pfizer (20 долларов) и Johnson&Johnson (10 долларов).

Как сообщает британское издание, Moderna сначала должна наполнить американский рынок. При этом с учетом стоимости бедным странам лучше попробовать использовать более дешевые препараты.

У вакцины Moderna есть ряд преимуществ, информирует The Guardian: побочные эффекты от ее применения выражены достаточно слабо, она подходит для людей старше 65 лет, плюс - лекарство можно хранить в течение месяца в температурном диапазоне +2 - +8 градусов Цельсия (как и российскую вакцину Спутник V), в отличие от препарата, произведенного Pfizer и BioNTech, которым требуется температура от -70 до -80 градусов Цельсия, что сильно затрудняет транспортировку.

Эффективность препарата Moderna показала, согласно заявлениям производителя, 94 процента, Pfizer и BioNTech - 90 процентов. Однако эти данные могут быть скорректированы в ходе дальнейших исследований и применения.