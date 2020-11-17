В России начались пострегистрационные испытания второй отечественной вакцины от новой коронавирусной инфекции "Эпиваккорона", разработанной центром "Вектор". Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Вакцина "Вектора" может стать первым прививочным препаратом от COVID-19, который будет в ближайшее время испытан практически для всех возрастных групп. Минздрав уже выдал центру разрешение на проведение исследований на лицах старше 60 лет.

О том, что уже в декабре "Вектор" планирует начать исследования "Эпиваккорона" среди подростков в возрасте от 14 до 17 лет, заявил гендиректор центра Ринат Максютов. Проведение клинических исследований запланировано на 100 добровольцах.

Ранее гендиректор "Вектора" заявлял, что при проведении клинических исследований вакцины среди подростков состав препарата менять не будут.

"Вектор" 24 июля получил разрешение минздрава на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах старше 18 лет и моложе 60 лет. Заключительная группа из 20 добровольцев, участвовавших в клинических исследованиях, была выписана из стационара 8 сентября. Глава Роспотребнадзора также сообщила, что клинические испытания вакцины завершились 30 сентября.

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Фото: Сергей Михеев/РГ

Анна Попова, руководитель Роспотребнадзора:

- Остановить распространение мы можем только с помощью вакцинации. В мире уже достаточно вакцин высокой степени готовности. В России продолжается разработка и выпуск вакцины. С 11 августа зарегистрирована вакцина "Спутник V", 13 октября - вакцина на основе пептидных антигенов "Эпиваккорона", сейчас проходит третья фаза пострегистрационных испытаний.