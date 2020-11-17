Видеотрансляция: Владимир Путин проводит саммит БРИКС

Лидеры стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) начали саммит под председательством российского президента Владимира Путина.

Главы государств обсудят состояние и перспективы сотрудничества в рамках объединения, обменяются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, подведут итоги российского председательства в БРИКС в текущем году, а также сверят позиции в связи с предстоящим саммитом "Группы двадцати".

Ключевые договоренности будут зафиксированы в Московской декларации саммита и ряде других документов. Из-за пандемии коронавируса мероприятие проходит в режиме видеоконференции.