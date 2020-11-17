Владимир Путин ответил на вопросы СМИ по ситуации в Нагорном Карабахе

Спустя неделю с момента подписания важнейшего соглашения по Карабаху президент России дал свои оценки ситуации в регионе и рассказал, что предшествовало подписанию трехстороннего соглашения, которое привело к миру. При этом окончательный статус Карабаха предстоит урегулировать в будущем, заявил Владимир Путин, отвечая на вопросы СМИ в эфире телеканала "Россия 24". "Российская газета" публикует выдержки из интервью президента.

Об истории конфликта

Самое главное, что удалось сделать, - это прекратить кровопролитие. Я уже говорил, свыше четырех тысяч человек погибло, только по официальным данным. На самом деле, я думаю, больше. Десятки тысяч ранены, искалечены. Послушайте, это же не кино. Это трагедия, которая происходит в жизни с конкретными людьми, с конкретными семьями. Поэтому прекращение кровопролития - это главный результат.

Но для того чтобы понять, что происходит, нам придется все-таки вернуться назад, в историю, буквально в двух словах. Я вынужден напомнить, что все это началось уже в далеком 1988 году, когда произошли столкновения на этнической почве в азербайджанском городе Сумгаит. Тогда пострадало гражданское население, армянское, потом эти события перекинулись на Нагорный Карабах.

И поскольку тогдашнее руководство Советского Союза не отреагировало должным образом на происходящие события... Повторю еще раз: это вещи тонкие, здесь я не хочу занимать чью-то сторону, кто там прав, кто виноват, сейчас вообще невозможно сказать, но навести порядок нужно было, защитить людей надо было, гражданское население. Этого сделано не было. И тогда армяне сами взялись за оружие, и начался этот затяжной, по сути дела, многолетний конфликт, который привел к тому, что в 1991 году Карабах объявил о своей независимости... И еще семь прилегающих к нему районов перешли под контроль армян, по сути, под контроль Армении. Вот, собственно говоря, это то, что досталось нам из прошлого, и то, что надо было решить.

О статусе Карабаха

Окончательный статус Карабаха не урегулирован. Мы договорились о том, что мы сохраняем статус-кво, на сегодняшний день существующее положение. Что будет дальше - это предстоит решить в будущем или будущим руководителям, будущим участникам этого процесса. Но, на мой взгляд, если будут созданы условия для нормальной жизни, для восстановления отношений между Арменией и Азербайджаном, между людьми на бытовом уровне, особенно в зоне конфликта, то это создаст условия и для определения статуса Карабаха.

Что касается признания-непризнания Карабаха в качестве независимого, самостоятельного государства, здесь можно по-разному это оценивать, но это без всяких сомнений было существенным фактором, в том числе и в ходе только что, надеюсь, завершенного кровопролитного конфликта. Потому что сам факт непризнания Карабаха, в том числе со стороны Армении, существенным образом накладывал отпечаток на ход событий и на его восприятие.

Окончательный статус Карабаха не урегулирован. Мы договорились о том, что сохраняем статус-кво. Что будет дальше - предстоит решить в будущем

Здесь надо прямо говорить, в свое время после преступных, без всякого сомнения, действий бывшего грузинского руководства, имею в виду нанесение ударов по нашим миротворцам в Южной Осетии, Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Мы признали справедливым волеизъявление народа, проживающего в Крыму, и стремление людей, проживающих там, воссоединиться с Россией, мы пошли навстречу людям, мы сделали это открыто. Кому-то это может нравиться, кому-то не нравиться, но мы делали это в интересах тех людей, которые там проживают, и в интересах всей России, и мы не стесняемся об этом прямо говорить.

В отношении Карабаха это сделано не было, и это существенным образом, конечно, оказывало влияние на все происходящие там события.

О возвращении беженцев

Это очень важный вопрос, очень чувствительный. Как раз с целью обеспечения безопасности этих людей и размещается российский миротворческий контингент.

Мы все прекрасно понимаем, отдаем себе отчет в том, что, исходя из тяжести этого конфликта, из того, что раны еще, конечно, не затянулись, они еще свежи, очень много потерь, беда пришла во многие дома, во многие семьи и в Азербайджане, и в Армении - поэтому нужно время для того, чтобы все успокоилось, улеглось и чтобы люди действительно почувствовали, что мирная жизнь вернулась в их сердце, в их душу - вот что самое главное. Ну а для этого, конечно, следует подумать о реальной безопасности людей, в том числе беженцев, возвращающихся, кстати говоря, с обеих сторон. И эта миссия возложена на российских миротворцев.

О семи районах и Шуше

Вопрос о возвращении Азербайджану пяти, а затем и двух районов, которые фактически находились под контролем Армении, надо прямо об этом сказать, ставился на протяжении длительного времени. В 2013 году в рамках Минской группы ОБСЕ Россия сформулировала условия, которые, на наш взгляд, могли бы положить начало мирному процессу, и с этим, кстати говоря, все участники Минского процесса, включая сопредседателей, Россию, Францию и США, все с этим согласились и поддержали.

Что лежало в основе этих предложений? Возвращение на первом этапе пяти контролируемых Арменией районов, а затем и двух дополнительно, создание коридора, который соединял бы Карабах и Армению в зоне Лачинского района Азербайджана, поэтому он условно получил название Лачинский коридор, и признание статус-кво самого Карабаха, не закрепляя его окончательного статуса... Еще обязательным условием было возвращение беженцев с обеих сторон...

Если бы это нам удалось сделать, удалось достигнуть договоренностей на этой базе, и войны бы не было. Я и сейчас в этом абсолютно убежден.

К сожалению, когда мы вот-вот, казалось, совсем близко были к решению вопроса на этой базе, возникали препятствия, которые мы так и не смогли преодолеть. В конечном итоге дело вылилось в такой кровавый вооруженный конфликт...

Вот что касается города Шуша, то вопрос возник в ходе этого конфликта, кризиса... 19-20 октября у меня состоялась серия телефонных переговоров как с президентом Алиевым, так и с премьер-министром Пашиняном. И тогда вооруженные силы Азербайджана вернули себе контроль над незначительной частью, южной частью Карабаха. В целом мне удалось убедить президента Алиева, что можно прекратить боевые действия, но обязательным условием с его стороны было возвращение беженцев, в том числе в город Шуша. Неожиданно для меня позиция наших армянских партнеров была сформулирована таким образом, что это для них неприемлемо. Пашинян мне прямо сказал, что видит в этом угрозу для интересов Армении и Карабаха.

Мне сейчас не очень понятно, в чем эта угроза была бы. Предполагалось возвращение мирных граждан при сохранении контроля с армянской стороны над этой частью территории Карабаха, включая Шушу и имея в виду наличие наших миротворцев... И премьер мне тогда сказал: "Нет, мы не можем на это пойти мы будем бороться, будем воевать". Поэтому обвинение в его адрес в каком-то предательстве не имеет под собой никаких оснований. Другое дело - правильно это было или неправильно.

О роли Турции

Что касается Турции и ее роли - об этом хорошо известно и в Азербайджане, да и турецкая сторона этого никогда не скрывала: они поддерживали в одностороннем порядке Азербайджан. Это геополитические последствия развала Советского Союза... Азербайджан - это независимое суверенное государство и вправе выбирать себе союзников так, как считает нужным.

Никто, даже Армения, не признала независимость Карабаха. Что это означает с точки зрения международного права? Что Азербайджан возвращал территории, которые он и все мировое сообщество считали азербайджанскими территориями. И в этой связи он имел право выбрать любого союзника.

Кстати говоря, Турция изначально была членом Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию. Можно какие угодно давать оценки действиям Турции, но уж трудно обвинить Турцию в нарушении международного права.

О миротворческой миссии

Действительно, и Азербайджан, и Турция всегда говорили о возможности участия Турции в миротворческих операциях... Зачем же провоцировать армянскую сторону наличием турецких солдат на линии соприкосновения? Президент Эрдоган это прекрасно понимал и понял, здесь не было у нас никаких проблем, мы договорились, что Турция по просьбе Азербайджана будет принимать участие в контроле за соблюдением прекращения огня. Мы сделаем это с Турцией совместно... Договорились, что создадим совместный центр, который будет использовать беспилотные летательные аппараты. Вместе будем контролировать ситуацию вдоль линии разграничения при помощи этих летательных аппаратов.

Где он будет размещаться - это другой вопрос. Очевидно, что он будет на суверенной территории Азербайджана находиться, и Азербайджан вправе принять решение самостоятельно, где он посчитает целесообразным его разместить.

О российских миротворцах

Военнослужащие, которые выполняют миротворческую миссию, получают дополнительные выплаты, но не боевые, а именно за выполнение своих миротворческих функций за рубежом.

Что касается хватает или не хватает (количества миротворцев. - Прим. "РГ"), то этот вопрос должен решаться из реальных требований жизни, которые возникают, конечно, каждый день. Но в принципе мы исходим из того, что этого достаточно. Но если что-то можно и нужно менять, то это можно делать только по согласованию сторон.

О роли США и Франции

Когда вопросы решаются, обсуждаются на таком уровне и в таком контексте, когда речь о здоровье и жизни, о судьбе миллионов людей на длительную историческую перспективу, здесь не до обид, не до того, чтобы губы надувать, - здесь совершенно другие категории учитываются. И я думаю, что на самом деле это гипербола, такое художественное преувеличение, что кто-то на кого-то обиделся.

Что касается роли Франции и США, то я очень высоко оцениваю, потому что они всегда были в материале, всегда искали пути решения этой проблемы.

Вопрос в том, как и возможно ли было учитывать до деталей мнение каждого из наших партнеров при подготовке итогового документа... Но это вопрос чисто технического характера...

Если уж сказать прямо, в интересах армянской стороны было немедленно прекратить боевые действия. Где уж тут проводить дополнительные консультации в рамках Минской группы ОБСЕ, это просто нереалистично. Надо исходить из реалий, которые сложились на поле боя в данный момент времени. Мы так и сделали в интересах как азербайджанского, так и армянского народа.

О помощи Армении

Армения же не признала независимость и суверенитет Нагорного Карабаха... Это означало с точки зрения международного права, что и Нагорный Карабах, и все прилегающие к нему районы являлись территорией Азербайджанской республики.

Договор ОДКБ предусматривает взаимную помощь в случае агрессии в отношении территории страны-участницы этого договора. На территорию Армянской республики никто не покушался, и это не давало нам никакого права принять прямое участие в этих боевых действиях.

Что касается не чувствовала ли себя Армения в одиночестве? Уверяю вас, РФ и в рамках многосторонних, и двусторонних обязательств, в том числе в сфере военно-технического сотрудничества, полностью выполняла все свои обязательства, за что руководство Армении, в том числе в лице премьер-министра Пашиняна, неоднократно выражало слова благодарности.

Армения не чувствовала себя брошенной, забытой, и Россия сделала все, чтобы этого не было. Но так сложилась ситуация на поле боя, именно так, как она сложилась, о чем и сказал откровенно и честно премьер-министр Пашинян в своем обращении к нации.

Дело каждой стороны - соблюдать или не соблюдать достигнутые договоренности, но это (последнее) было бы такой огромной ошибкой. Надеюсь, что этого не случится.