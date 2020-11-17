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17.11.2020 19:02
Рубрика: Экономика

"Эталон" проверит смету

Финансирование строительства и модернизации региональных аэропортов под строгим контролем
Текст: Оксана Зозуля
Российская газета - Спецвыпуск № 259(8313)
На сегодня аэродромная сеть России включает 241 аэродром и более 2040 посадочных площадок. Пандемия кардинально изменила сложившийся ритм их работы. На внутренних линиях снижение объемов перевозок за 8 месяцев этого года составило 30 процентов, а на международных 75. Пассажиропоток сократился практически вдвое. В целом, согласно данным IATA, спрос на международные и внутренние авиаперелеты в первом полугодии рухнул на 66 процентов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Авиакомпаниям и аэропортам из федерального бюджета были направлены субсидии на компенсацию текущих расходов в объеме 36 миллиардов рублей. При этом в июле-августе на внутренних линиях объемы перевозок практически восстановились благодаря росту внутреннего туризма и появлению свежих курортных программ, а российская авиация по темпам восстановления заняла лидирующие позиции.

В России авиакомпании усилили дезинфекцию самолетов

Продолжалось и плановое развитие инфраструктуры воздушного транспорта. К концу нынешнего года будут введены в эксплуатацию 10 объектов в 8 аэропортах. Будут закончены работы в Якутском укрупненном центре управления воздушным движением. На развитие внутренних перевозок и повышение их доступности также направлено создание консорциума региональных авиакомпаний на Дальнем Востоке. Его модель будет базироваться на долгосрочной масштабной стратегии авиаперевозок. Она позволит входящим в него компаниям приобретать отечественные суда. Заинтересованность в создании такой компании уже проявили ряд субъектов Дальнего Востока и авиапредприятий.

Всего согласно паспорту обновленного федерального проекта "Развитие региональных аэропортов и маршрутов" до 2030 года предусмотрена реконструкция или строительство 117 объектов аэропортовой инфраструктуры. Консолидированный бюджет федерального проекта "Развитие региональных аэропортов и маршрутов" составляет 270,2 миллиарда рублей, из которых 229 - федеральные средства.

Проект включает три основных направления. Первое - реконструкция региональных аэропортов посредством капвложений. Общий объем финансирования из федерального бюджета здесь составит 171,73 миллиарда рублей. Всего планируется реализовать 68 мероприятий в 65 аэропортах страны, 39 из них находятся в ДВФО. Второе - субсидирование региональных перевозок. На эти цели будет направлено в 55,1 миллиарда. И третье - субсидирование лизинга воздушных судов для региональных и местных перевозок. Объем финансирования по этому направлению составит 6 миллиардов.

В июле-августе на внутренних авиалиниях объемы перевозок практически восстановились

Только в 2021-2024 годах финансовое обеспечение проекта составит почти 141 миллиард рублей, 96 из которых будут направлены из федерального бюджета. Все объекты комплексного плана занесены в систему оперативного управления "Эталон" для обеспечения надлежащего контроля. Как считает председатель Комитета СовФеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко, пилотным регионом реализации профильной программы развития малой авиации может стать Камчатский край. Здесь, по его словам, можно отработать рабочую модель для всех удаленных территорий. А далее тиражировать ее на другие регионы.

Как рассказал эксперт Аналитического центра при правительстве РФ Александр Терентьев: "Воздушный транспорт является одной из отраслей экономики, наиболее пострадавшей от коронавируса. Однако реализация федерального проекта идет по плану. Не уменьшится и объем субсидий". В Аналитическом центре считают, что для сокращения издержек и привлечения частных инвестиций в малые аэропорты необходимо оптимизировать нормативно-правовою базу в части избыточных требований безопасности к малым аэропортам. Это позволит сократить финансовые издержки на их содержание, повысить уровень сервиса и организации авиационных перевозок, а также направить высвободившиеся средства на решение других острых вопросов региональной авиации страны.

Для России с ее огромной территорией и большим количеством удаленных населенных пунктов создание сети малых аэропортов остается актуальной задачей

Свои предложения по оптимизации нормативных требований к малым региональным аэропортам представили и в Главгосэкспертизе. Такая оптимизация должна начинаться уже на этапе формирования государственной политики в проектировании, строительстве и эксплуатации аэропортов, считает главный специалист Управления объектов транспортного и гидротехнического назначения Главгосэкспертизы Лариса Бондарь.

"Правильно собранная исходно-разрешительная документация и, соответственно, правильно написанное техническое задание - половина успеха реализации таких проектов", - подчеркнула эксперт. По ее словам, в исходно-разрешительной документации обязательно должны быть учтены социально-демографические аспекты и интегральные индексы достижения стратегических целей социально-экономического развития на перспективный период района тяготения, в котором предполагается строительство или реконструкция аэропорта. Они позволят оценить волатильность перевозок, а также расчеты и статистические данные о фактических текущих объемах пассажирских перевозок.

Фото: iStock
Аэропорты разделят на категории уязвимости

При этом необходимо учитывать и проблемы развития сети малых региональных аэропортов, где расчетный пассажиропоток и интенсивность движения воздушных судов не могут удовлетворять действующим техническим требованиям к проектированию и строительству аэропортов, имеющих идентификационные признаки малых региональных аэропортов. А в тех случаях, когда аэропорт строится с нуля и по нему не может быть исходной статистики и ретроспективного анализа, должен применяться коэффициент авиационной подвижности населения для новых аэропортов - расчетный показатель, исчисляемый на основе официальных демографических данных Росстата, опубликованных в открытых источниках.

Таким образом, оценка перспективных объемов роста пассажиропотока, наряду с упрощением требований при эксплуатации и строительстве взлетно-посадочных площадок малых аэродромов и региональных аэропортов в конечном счете скажется на доступности, в том числе ценовой, при перелетах внутри страны и развитии сети местных аэропортов и авиалиний. Для России с ее большой территориальной протяженностью и наличием большого количества удаленных населенных пунктов создание такой сети продолжает оставаться актуальной задачей.

Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Ирина Фурсова
Экономика Транспорт Авиатранспорт

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