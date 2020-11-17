Меньше недели осталось до старта группового этапа европейской клубной Лиги чемпионов, в которой примут участие шесть российских команд (по три мужских и женских). Недавно принято решение, что турнир пройдет по новой, "коронавирусной системе".

Если раньше в Лиге чемпионов соперники играли в два круга с разъездами (дома и в гостях), то теперь на арену выходит старая добрая "туровая", отчасти советская система. Именно в таком формате многие годы игрались чемпионаты Советского Союза по волейболу, баскетболу, гандболу и так далее.

Сразу несколько клубов собираются в одном городе и проводят там несколько дней. Европейская конфедерация волейбола исключительно вынужденно пошла по такому пути, впрочем, не став пионером в решении вопроса. Только что завершилось второе календарное "окно" квалификации к Евро-2021 по женскому баскетболу, где оппоненты тоже вернулись к пресловутой и забытой на вкус туровой системе. С 24 по 26 ноября в итальянской Новаре местный клуб, наш действующий чемпион "Динамо-Ак Барс" (Казань), чешский "Оломоуц" и польский "Хемик" (Полице) сыграют в один круг. Второй раунд противостояний - 2-4 февраля будущего года в Польше. При новой системе наши поклонники волейбола внакладе не останутся. Калининград в феврале примет турнир второго круга группы "D" женской ЛЧ с участием местного "Локомотива", столичного "Динамо", турецкого "Экзачибаши" (Стамбул) и немецкого "Штутгарта". Игры первого круга ранее пройдут 8-10 декабря в Турции.