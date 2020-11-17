Врач-диетолог назвала неожиданные причины набора лишнего веса

Красивая фигура - это не только плод упорных тренировок, но и изменение образа и философии жизни. Для этого следует не только заниматься фитнесом, но и избавиться от "невинных" привычек.

В первую очередь, специалисты советуют уделить внимание здоровому сну. Долой компьютеры и засыпание под мерцание телевизора, и да здравствует проветривание комнаты и свежее постельное белье. Подобный совет, как правило, дают медики, и основывают рекомендации на многочисленных исследованиях.

- Длительность сна влияет на выработку "гормонов голода" - грелина и лептина, а недосып ведет к снижению активности части мозга, ответственной за принятие рациональных решений и осознание последствий. То есть вы едите машинально, даже не отдавая себе в этом отчета, - заявила KP.RU врач-диетолог Людмила Денисенко.

Кроме того, недостаток сна ведет к увеличению в крови гормона кортизола, который называют "гормоном тревоги". В результате - незаметный перекус сладкой и высококалорийной пищей.

Гаджеты, книги и телевизоры за едой приводят к рассеиванию вкусовых ощущений, и в итоге - человек не чувствует порога насыщения. Стресс на работе или в личной жизни также способствует к "заеданию" или "запиванию" проблем.

Таблеточки - тоже обладают побочным эффектом. Речь идет об отдельных видах мочегонных препаратов, противосудорожных средств, антигистаминов, антидепрессантов, противодиабетических средств, кортикостероиды и нейролептики. Этим эффектом также обладают антацидные вещества, назначаемые при изжоге, гастрите и язвенной болезни.

- Излишняя любовь к антибиотикам, которые принимают при каждом чихе, тоже способна повлиять на лишний вес: уничтожая и вредную, и полезную микрофлору, они способны вызывать не только набор веса, но и серьезное болезненное состояние метаболизма, сравнимое с преддиабетическим, - считает врач.

Для нормального обмена веществ также следует помнить, что для этого лучше всего подходит температура +18 градусов по Цельсию, и потому врачи советуют, чаще проветривать квартиру. И еще, врач-диетолог рекомендует ориентироваться в жизни на друзей, которые не страдают лишним весом и стимулируют для занятий ЗОЖ.