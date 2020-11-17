Врач объяснил, как предсказать у себя тяжесть течения коронавируса

Коронавирус, как известно, у всех проявляется по-разному. Но во многих случаях тяжесть его течения можно предсказать, основываясь на наблюдениях врачей за все время пандемии.

Тяжелее всего болеют медицинские работники, так как получают высокую вирусную нагрузку. Доза инфицирования и сопутствующие заболевания у человека определяют течение COVID-19, отметил врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков.

Кроме того, хуже остальных недуг переносят пациенты с иммунодефицитом, нарушениями обмена веществ и сосудистыми заболеваниями, передает aif.ru. В относительной безопасности, согласно имеющимся данным, могут себя считать люди младше 35 лет. Ученые предполагают, что защиту от коронавируса обеспечивают определенные генетические мутации. Однако какие именно - пока вопрос.