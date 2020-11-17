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17.11.2020 08:32
Рубрика: Общество

Врач объяснил, как предсказать у себя тяжесть течения коронавируса

Текст: Оксана Грибанова

Коронавирус, как известно, у всех проявляется по-разному. Но во многих случаях тяжесть его течения можно предсказать, основываясь на наблюдениях врачей за все время пандемии.

Фото: REUTERS
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Тяжелее всего болеют медицинские работники, так как получают высокую вирусную нагрузку. Доза инфицирования и сопутствующие заболевания у человека определяют течение COVID-19, отметил врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков.

Кроме того, хуже остальных недуг переносят пациенты с иммунодефицитом, нарушениями обмена веществ и сосудистыми заболеваниями, передает aif.ru. В относительной безопасности, согласно имеющимся данным, могут себя считать люди младше 35 лет. Ученые предполагают, что защиту от коронавируса обеспечивают определенные генетические мутации. Однако какие именно - пока вопрос.

Наука Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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