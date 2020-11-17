Все конституционные суды регионов могут упразднить

Ранее поправку о ликвидации таких региональных судов одобрил комитет Госдумы по госстроительству и законодательству, следует из думской базы. Авторами поправки стали глава комитета Павел Крашенинников и руководитель аналогичного комитета Совфеда Андрей Клишас.

Если закон будет принят, то со дня вступления его в силу конституционные (уставные) суды регионов перестанут принимать новые дела к производству, а новые судьи в такие суды назначаться не будут. При этом рассмотрение уже принятых дел должно завершиться до 1 января 2023 года, говорится в таблице одобренных поправок.

Сообщается также, что экс-судьям таких судов будут сохранены все социальные гарантии.

Также, согласно поправке, регионы смогут решать вопрос о создании конституционных советов, действующих при законодательных органах субъектов РФ.

Базовый законопроект, к которому одобрена эта поправка, внес президент РФ Владимир Путин. Согласно документу, полномочия судьи в России могут быть прекращены досрочно в случае утраты им гражданства РФ или совершения порочащего честь поступка.