17 ноября в день 94-летия политическому обозревателю "РГ" Всеволоду Владимировичу Овчинникову вручен знак "Заслуженного журналиста Российской Федерации".

Наш Всеволод Владимирович - среди первых лауреатов этого совсем недавно учрежденного звания: уж кому, как ни ему, пришедшему в "Правду" еще в 1951-м. Он был собственным корреспондентом в Китае, Японии, Англии. Его репортажи оттуда, да и из множества других стран, написаны овчинниковским золотым пером. А книги "Ветка Сакуры" о Японии и "Корни дуба" о Великобритании настольные - для многих поколений читателей. Вот уже долгие годы журналист, писатель, ученый Всеволод Овчинников трудится в "Российской газете".

Фото: Сергей Куксин/РГ

В чем великая сила Овчинникова? В простоте и в глубине письма. Даже о сложнейших политических проблемах он пишет абсолютно понятно, его статьи - для всех. И в жизни он также прост и доступен, интеллигентен и доброжелателен.

Пожелания нашему коллеге, учителю и примеру для подражания понятны: здоровья, здоровья и еще раз здоровья!