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Текст:   Марина Трубилина 
10:24 17.11.2020

ВТБ снизил ставку по ипотеке на большие квартиры

Фото: Андрей Махонин/ТАСС Фото: Андрей Махонин/ТАСС
Фото: Андрей Махонин/ТАСС

Банк ВТБ снизил ставку по ипотеке, оформленной для покупки квартир площадью от 65 кв. метров. Заемщики получат дисконт к базовой ставке банка 0,8 п.п. и смогут приобрести недвижимость в кредит под 7,6% годовых.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
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Программа распространяется на клиентов, которые покупают просторную квартиру, не попадая под действие ипотеки с господдержкой под 6,5%. Причем приобрести жилье на этих условиях можно как на первичном, так и на вторичном рынке.

Ипотечный кредит с первоначальным взносом в 20% можно оформить на срок до 30 лет. Максимальная сумма - 60 млн рублей. Программа будет действовать до конца нынешнего года.

"Думаю, что наше снижение ставок будет особенно важным для российских семей, ведь сегмент недвижимости площадью от 65 кв.м. - это, в первую очередь, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры", - говорит вице-президент ВТБ Михаил Сероштан.

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