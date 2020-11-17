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17.11.2020 15:23
Рубрика: В мире

Выявлена масштабная кампания по дезинформации о конфликте в Карабахе

Текст: Максим Макарычев
Мониторинг выявил кампанию по дезинформации о конфликте в Нагорном Карабахе в армяноязычном сегменте интернета. При этом фейковые аккаунты, с помощью которых распространялась ложная информация и велось стравливание интернет-пользователей, часто создавались еще до начала конфликта. С сентября и до 9 ноября этого года в общей сложности было обнаружено 6498 таких аккаунтов. Охват аудитории только по комментариям составил более 20 миллионов пользователей.
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Об этом рассказал в интервью RT руководитель проекта по мониторингу, анализу и обработке информации в интернете DataLocator Эдгар Григорян, отметив, что главными территориальными источниками распространения фейковой информации стали Азербайджан, Турция и Великобритания. На первом месте оказался Азербайджан с 31 процентом таких интернет-ресурсов, на втором месте Турция с 21 процентом, и на третьем месте неожиданно оказалась Великобритания с почти 19 процентами фейковых каналов. Как пояснил Григорян, подобная работа по распространению дезинформации велась централизованно, вся активность контролировалась из двух-трех центров, а в глобальном плане "всем дирижировал один центр".

Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
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Основная задача таких фейковых аккаунтов заключалась, отметил эксперт, в распространении информации, призванной убедить пользователей армяноязычного сегмента интернета в том, что "Армении не нужна Россия, армянская армия сильна сама по себе", а Еревану, дескать, "нужно отказываться от помощи России". "Основная цель была представить Россию в виде некоего тирана", - пояснил Эдгар Григорян.

По его словам, все началось в армянской социальной сети ArmFriends, где с различных IP-адресов с территории иностранных государств почти одновременно начали массово регистрироваться новые аккаунты от имени якобы армянских пользователей. Внутри соцсети с этих ресурсов стали распространяться "панические настроения", отметил эксперт. Для распространения дезинформации постепенно стали широко использоваться такие популярные сети, как Facebook, Instagram, Telegram, "ВКонтакте", "Одноклассники".

При этом в распространении такой фейковой информации был активно задействован искусственный интеллект, который постоянно искал новые источники информации, анализировал все существующие Telegram-каналы, страницы пользователей "ВКонтакте", Facebook, Instagram. По словам Григоряна, выявленные аккаунты активно оставляли сообщения и комментарии в англоязычных армянских пабликах и группах. Некоторые из таких ресурсов были созданы заранее, еще за несколько лет до начала конфликта в Нагорном Карабахе и их попросту активировали для распространения фейковых сообщений с первых дней войны, когда они, как отметил Григорян, уже были "прокачаны нужной информацией".

При этом контент часто дублировался крайне дилетантским способом, поскольку различные аккаунты, вероятно, работая по общему шаблону, размещали одни и те же комментарии и сообщения. По словам эксперта, даже семантический анализ подобных сообщений выявил большое количество повторений одних и тех же выражений и эпитетов.

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С началом конфликта в Нагорном Карабахе на этих ресурсах стала активно распространяться дезинформация о том, что армянская армия одерживает победы, а "Азербайджан практически разгромлен". Цель подобных установок, пояснил аналитик, заключалась в том, чтобы, во-первых, оградить читателей от объективной информации, во-вторых, способствовать "разжиганию внутренней политической повестки", фактически разделяя пользователей армяноязычного сегмента интернета на два враждующих лагеря, и столкнуть их между собой. По словам Григоряна, через несколько дней после начала конфликта, на подобных ресурсах стал активно вбрасываться тезис о том, что "Пашинян уже все продал и сдал Карабах" и все уже якобы предрешено. В результате Еревану был нанесен достаточно серьезный ущерб, начиная от имиджевого, заканчивая моральным.

Работа таких ботов и фейковых ресурсов, действующих по заданию своих кураторов, продолжается до сих пор. Основной смысл комментариев и фейковых сообщений сейчас заключается в том, что Армению "обманули и продали". "Также всячески муссируется тема, что все организовала Россия для расширения собственного влияния на Кавказе", - заключил в интервью RT Эдгар Григорян, добавив, что пользователям необходимо ограждать себя от фейковых сообщений и ресурсов в интернете, пользуясь только проверенными каналами и источниками информации.

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