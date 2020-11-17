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17.11.2020 23:40
Рубрика: Происшествия

Воли не видать

Вынесен приговор убийце следователя Евгении Шишкиной
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Столичный выпуск № 259(8313)
Вынесен приговор киллеру следователя МВД Евгении Шишкиной. Это убийство вызвало огромный резонанс в столичном регионе. Женщина погибла от рук наемного убийцы 2 года назад. Основной версией следствия стало предположение, что преступление связано с ее работой. Коллеги погибшей пообещали найти причастных к расправе над следователем. И свое слово сдержали - нашли всех, от заказчика преступления до исполнителя и посредников.

Суд заявил, что собранных следствием доказательств достаточно для приговора Абдулазизу Абдулазизову. Он признан виновным в преступлении по двум тяжким уголовным статьям - убийство группой по найму и незаконный оборот оружия.

Фото: Анна Соловьева
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Официальный представитель СКР Светлана Петренко рассказала, что заказчиком убийства следователя оказался Ярослав Сумбаев. А мотивом преступления была месть. Следователь вела дело об организации преступного сообщества, которое занималось интернет-мошенничествами. Сумбаев был основным фигурантом этого расследования.

Петренко рассказала, что для сбора информации о Евгении Шишкиной Сумбаев привлек некоего Ивана Кочеткова. В сентябре 2018 года Сумбаев, представляясь Мигелем Моралисом в одном из мессенджеров, привлек для совершения убийства несовершеннолетнего, а тот в свою очередь своего знакомого - Абдулазиза Абдулазизова. 10 октября 2018 года в поселке Архангельское Абдулазизов два раза выстрелил в Евгению Шишкину из самодельного оружия.

В Москве-реке обнаружили выброшенные киллером пистолет и патроны. На них в ходе генетических экспертиз были обнаружены следы Абдулазизова. Он признал вину. Приговором суда Абдулазизову назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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